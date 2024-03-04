Як наслідок, священник Августин Тимчак отримав 17 тисяч гривень штрафу, а також суд позбавив чоловіка водйських прав на один рік.

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Як стався інцидент

Августин Тимчак торік 27 грудня їхав на своєму автомобілі у місті Червоноград, що на Львівщині. Вже згодом авто зупинила поліція та виявила у водія ознаки алкогольного сп’яніння, проте чоловік відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння на місці зупинки та у медзакладі.

Правоохоронці склали протокол щодо водія про керування авто у нетверезому стані. У суді водій визнав свою провину та розповів, що він є священиком червоноградської парафії Пресвятої Богородиці Владичиці України УГКЦ.

У день інциденту, за словами священика, він служив дві літургії та "споживав Святі Дари (причастя), які містять певний вміст алкоголю". Чоловік просив суд не позбавляти його посвідчення водія, бо він постійно проводить богослужіння та їздить у церкви на власному авто.

Що ще сталося на Львівщині