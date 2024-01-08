Видео с избиением начало распространяться по сети 9 декабря 2023 года. Тогда в полиции подчеркнули, что будут выяснять все обстоятельства преступления.
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Хулиганам объявили подозрения
В полиции сообщили, что в училище в Золочевском районе четверо ребят в возрасте 17, 18 лет и двое 9-летних избили первокурсников в присутствии многих очевидцев. Они унижали подростков и наносили им многочисленные удары в грудь и в голову. Во время избиения злоумышленники пользовались боксерской перчаткой.
Как установили правоохранители, инцидент произошел еще 9 октября 2023 около 23.00 в общежитии учебного заведения. Правоохранители сообщили хулиганам о подозрениях в совершении уголовного правонарушения по статье 296 Уголовного кодекса. Молодым людям грозит до 5 лет ограничение свободы или лишение свободы на срок до четырех лет.
Что известно об избиении в училище
- В декабре в сети начали распространяться кадры, как ребята избили других подростков в общежитии профессионального учебного заведения. Инцидент произошел в Золочевском районе.
- Также на кадрах видно, потому что "боксерский клуб" устроили в каком-нибудь подвальном помещении. Некоторые из участников избиения жгли сигареты.
- На инцидент сразу отреагировали в полиции. Там заявили, что установили всех участников избиения. Кроме того, пострадавшим подросткам предоставляется вся необходимая помощь, в том числе психологическая.
- 10 декабря в полиции сообщили, что отрыли уголовное производство по статье о хулиганстве. В настоящее время продолжается досудебное расследование.