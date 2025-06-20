"Я держал себя в руках": командир "Азовстали" "Калина" рассказал о встрече с Медведчуком

Заместитель командира "Азова" и один из командиров защиты "Азовстали" Святослав "Калина" Паламар рассказал, как в плену встретился с Виктором Медведчуком. Он отметил, что увидел кума российского диктатора Владимира Путина в карете скорой помощи.

По словам "Калины" во время встречи Медведчук сдавал кровь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Паламаря Дмитрию Гордону.

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Что известно о встрече заместителя командира "Азова" с Медведчуком

Святослав Паламар говорит, что он, видимо, был первым интернированным украинским военным, который вышел на другую землю. Он отмечает, что не знал, что это Турция.

После того, как вышел из самолета, "Калина" увидел карету скорой помощи, начальника ГУР Кирилла Буданова, тогдашнего министра внутренних дел Дениса Монастырского и других.

Заместитель командира "Азова" вспоминает, что россияне приказали ему сказать на камеру, что он не имеет претензий к России. Далее он увидел много представителей спецслужб, свет, камеры и снайперов.

Иду я в ту карету скорой помощи. Медведчук сидит – в карете сдает кровь. Я жду. Хотел за все сказать. Но в таком процессе сделать что-то не так и потом иметь на совести сорванный обмен, когда ребята там. Я держал себя в руках. Мы посмотрели друг на друга. Я увидел его, он увидел меня. Его вывели,

– рассказал "Калина".

Он отметил, что не знает, почему Медведчук сдавал кровь. Однако предположил, что было такое условие, потому что все бойцы "Азова" и сам Паламар также это делали.

Боец не исключает, что кровь взяли сразу по прибытии из-за опасений, что россияне могли отравить командиров "Азовстали", а потом обвинить в этом Украину.

Отметим, что 13 февраля против Виктора Медведчука и других политиков ввели санкции. В СБУ объяснили, что их ввели из-за сотрудничества со страной-агрессором.