По большей части настойчивость ему помогает, но порой очень вредит. Ведь начатое дело нужно доделать до конца любой ценой.

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Вакарчук: Выдающиеся политики – циничные

По словам артиста, он пропустил момент, когда многие люди продумали за него, кем он должен стать.

Безусловно, не стал (политиком – 24 канал). Мне очень сложно работать в таких обстоятельствах,

– подчеркнул Вакарчук.

Он отметил, что все выдающиеся политики являются циничными, аж по-врачебному. "То есть они препарируют общество и манипулируют им, как хирург телом", – добавил он.

Кстати! В марте Вакарчук заявлял, что не считает себя политиком, поэтому долго в этой сфере оставаться он не мог бы.

Святослав Вакарчук в политике: главное

Впервые Вакарчук появился в политике в 2007 году. Тогда он продержался в парламенте всего год и, разочаровавшись, сложил мандат.

Со второй попытки он повел в парламент уже свою команду, в которой были 20 человек, где он стал лидером.

Но уже в июне 2020 года певец заявил, что уходит из политики.

Отметим, что в июне 2021 года о своем выходе из "Голоса" заявил украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула. По его словам, ежедневно происходят такие ситуации, которые делают партию токсичной.