Здебільшого наполегливість йому допомагає, але деколи дуже шкодить. Адже почату справу потрібно доробити до кінця за будь-яку ціну.
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Вакарчук: Видатні політики – цинічні
За словами артиста, він недогледів момент, коли багато людей продумали за нього, ким він має стати.
Безумовно, не став (політиком – 24 канал). Мені дуже складно працювати в таких обставинах,
– наголосив Вакарчук.
Він відзначив, що всі видатні політики є цинічними, аж по-лікарськи. "Тобто вони препарують суспільство та маніпулюють ним, як хірург тілом", – додав він.
Святослав Вакарчук в політиці: головне
- Вперше Вакарчук з'явився в політиці у 2007 році. Тоді він протримався у парламенті лише рік і, розчарувавшись, склав мандат.
- З другої спроби він повів у парламент вже свою команду, яка містила 20 людей, де він став лідером.
- Але вже у червні 2020 року співак заявив, що йде з політики.
Відзначимо, що у червні 2021 року про свій вихід з "Голосу" заявив український телеведучий та волонтер Сергій Притула. За його словами, щодня відбуваються такі ситуації, які роблять партію токсичною.