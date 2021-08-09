Здебільшого наполегливість йому допомагає, але деколи дуже шкодить. Адже почату справу потрібно доробити до кінця за будь-яку ціну.

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Вакарчук: Видатні політики – цинічні

За словами артиста, він недогледів момент, коли багато людей продумали за нього, ким він має стати.

Безумовно, не став (політиком – 24 канал). Мені дуже складно працювати в таких обставинах,

– наголосив Вакарчук.

Він відзначив, що всі видатні політики є цинічними, аж по-лікарськи. "Тобто вони препарують суспільство та маніпулюють ним, як хірург тілом", – додав він.

До речі! У березні Вакарчук заявляв, що не вважає себе політиком, тому довго у цій сфері залишатись він не міг би.

Святослав Вакарчук в політиці: головне

Вперше Вакарчук з'явився в політиці у 2007 році. Тоді він протримався у парламенті лише рік і, розчарувавшись, склав мандат.

З другої спроби він повів у парламент вже свою команду, яка містила 20 людей, де він став лідером.

Але вже у червні 2020 року співак заявив, що йде з політики.

Відзначимо, що у червні 2021 року про свій вихід з "Голосу" заявив український телеведучий та волонтер Сергій Притула. За його словами, щодня відбуваються такі ситуації, які роблять партію токсичною.