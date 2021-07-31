Раскол "Голоса": причины

Часть депутатов "Голоса" публично объявили о выходе из партии и опубликовали соответствующие заявления. Свое решение они объяснили несогласием с курсом лидера партии Киры Рудик и порядком организации съезда партии, который состоялся 29 июля.

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Политолог Максим Джигун считает, что со времен независимости в Украине политических партий, которые представлены в парламенте, нет. Политико-маркетинговые образования – проекты, которые создаются, фактически, под выборы.

Они, как мыльные пузыри раздуваются медийными инструментами и рычагами олигархических сил и приходят в парламент для решения совершенно определенных узких вопросов своих бенефициаров. Поэтому сказать, что в Украине есть какая-то устоявшаяся партийная система мы не можем,

– рассказал он.

Однако, говорит эксперт, партия "Голос" является "отличающейся от всех других таких маркетингово-политических образований". Ведь с самого начала они позиционировали себя, как партия "нового типа", как демократическая партия, которая не имела какого-то лидерского крыла, кроме неформального, каким был до своего времени Святослав Вакарчук.



Политолог Максим Джигун / Фото – фейсбук Максима Джигуна

В партии "Голос" действовала горизонтальная структура управления, где все считались равными. Однако, говорит эксперт, проблема в том, что эта партия – молодая. Она не была "глубоко институционально построена".

То есть, не имела проникновения в украинские города и села. Из-за этого не было выстроено всеобъемлющей модели. Ячейки политической силы начали создавать ближе к выборам и они были представлены не по всей Украине.

Из-за проблем с прописанным уставом и с распределением функций, фактически, все депутаты считали себя одновременно руководителями, лидерами и голосом партии. Это была ненужная на данном этапе конкуренция между депутатами за доступом к медийным площадкам и к трибуне Верховной Рады,

– объясняет эксперт.

По его мнению, "партия "Голос" очень много потеряла именно после того, как из нее ушел Святослав Вакарчук". Ведь центровая сила, которая могла бы компенсировать и балансировать стороны, исчезла. После этого начались конфликты между депутатами в партии.

В один момент Кира Рудик, которая стала руководителем партии, превратилась из некой силы, которая готова на компромиссы и диалог, в авторитарного лидера,

– добавил эксперт.

Каковы варианты трансформации партии?

Максим Джигун отмечает, что в партии происходили вещи, которые указывали на то, что коммуникация внутри силы не происходит. Сложившуюся ситуацию политолог называет "абсолютным крахом и путем к политическому забвению".

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По его мнению, Кира Рудик ищет компромисс с правящими кругами или другими проектами для того, чтобы войти с "обломками того "Голоса", который остался, к большему проекту и там пытаться быть одним из активных деятелей".

Активистское крыло партии сейчас находится в более слабом положении и сейчас оно будет активно работать, чтобы присоединиться к проекту Сергея Притулы. Однако, говорит эксперт, шансов на победу особо не будет, если не будет изменена концепция и стратегическое изменение системы.

Эти активисты будут работать с ним. Это было видно с начала, с тех пор как Притуле не удалось возглавить партию и прийти на замену Рудик. Преимуществом является то, что все же 75% ячеек в Украине пришли к Сергею Притуле,

– рассказал Джигун.

Таким образом Сергей Притула будет пытаться выстроить фланг проевропейских демократических "обломков тех самых бывших проектов для того, чтобы завести их под одну "политическую крышу" и прийти в парламент". Политолог считает, что проект Сергея Притулы может повторить судьбу предыдущих демократических проектов.

Поскольку они все начинают бороться за все хорошее и против всего плохого, а какого-то четкого порядка дня, что они отстаивают – нет. Это юный максимализм, который не совпадает с потребностями и желаниями их избирателей,

– добавил эксперт.

"В результате проиграли все"

Избиратели "Голоса", говорит политолог, которых и "не так много, наблюдали за всей этой историей больше пол года". В результате для них стали не интересными ни руководство партии, ни активисты, которые "пытались играть" на свою ограниченную публику.

В конечном итоге проиграли все, включительно с либеральной частью общества, которая "после провалов предыдущих демократических проектов решилась голосовать за "Голос" и получила такой же результат, как и в предыдущие разы".

По словам Максима Джигуна, от раскола в первую очередь выигрывают олигархические круги, которые "дискредитировали демократический проект самими его же участниками".

Проблемы партийного строительства в Украине

Максим Джигун отмечает, что в Украине не создаются партии, которые формируются вокруг определенной идеологии. Они создаются вокруг проекта и на прагматических интересах отдельных политиков.

Партия монобольшинства, которую мы сегодня видим, формировалась не вокруг идеи, а потому что были проценты и понимание того, что на личной харизме и имидже президента можно протащить в Верховную Раду как можно больше людей,

– говорит эксперт.

Разногласия в политической силе, говорит политолог, могут быть. В США одни политики, например, тяготеют больше к социалистам, а другие к либералам. Однако, у них есть сформированная одна структура, которая объединяется вокруг определенной идеологии.

В Украине такого, к сожалению, нет. Если посмотреть на созыв всех партий, которые были в Верховной Раде, вряд ли мы насчитаем хоть несколько партий, которые проходили в парламент в том же самом имиджевом брендовом виде, как первый раз, – добавил эксперт.

В Украине также размыто идеологическое направление партий. И нет достаточного количества людей, которые готовы голосовать за определенную идеологию.

Посмотрите на рейтинги, которые сейчас показывают правые силы и националисты – это 2-3%. "Свобода" дискредитировалась, другие силы зайти не могут. Что касается социалистического вектора, то коммунисты – запрещены, другие не могут зайти тоже. Я думаю, политическая элита и само общество к четкому ранжированию не готовы, –

объясняет политолог.

По его словам, это объясняется несколькими причинами:

политики не хотят загонять себя в определенную нишу, а потом ей не соответствовать;

популизм побеждал любую идеологию.

Максим Джигун говорит, что Украина очень молодая независимая страна. Однако, в западных цивилизованных государствах, процессы "выкристаллизации" идеологий и направлений политики происходили также не очень быстро. Ведь это длительный процесс, требующий взаимной работы.

С одной стороны, говорит политолог, должна быть политическая воля, чтобы это сделать и соответствовать тем качествам и принципам, которые политсила декларирует на выборах. С другой – это дело общества, которое должно пройти определенный процесс эволюции и понять “методом проб и ошибок, что популизм, отсутствие идеологий или конкретная идеология, возможно, не лучший способ”.

Кроме того, добавляет эксперт, важную роль в этом играют медиа и журналисты, которые должны работать над повышением уровня сознания и ответственности. По его словам, если все эти факторы сойдутся, то в течение 20-30 лет в Украине могут появиться более оформленные и более направленные партии, которые отвечают интересам тех, кто их выбирает.

Председатель фракции "Голос" в парламенте Ярослав Железняк в комментарии 24 каналу отметил, что депутаты заявили о выходе из партии, однако не из фракции. К решению коллег Железняк относится с уважением.