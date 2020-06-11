Выгоняли Авакова – ушел Вакарчук: реакция соцсетей на решение лидера "Голоса"
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук объявил, что слагает полномочия депутата Верховной Рады Украины. Поскольку он один из самых ярких парламентариев действующего созыва, соцсети мгновенно отреагировали на это известие.
Реакцию социальных сетей решения Святослава Вакарчука собрал 24 канал.
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В социальных сетях люди уже традиционно разделились на несколько лагерей. Часть из них поблагодарила Вакарчука хотя бы за людей, которых он привел в парламент.
Некоторые же начали разбираться в причинах такого решения Святослава Вакарчука. Самый распространенный вариант – акции "Голоса" против Арсена Авакова, с которыми не согласен лидер партии. К слову, он сам эту версию отверг.
Впрочем, пожалуй, основная доля людей – это те, кто начал шутить. Прежде темой для шуток стало "очень странное совпадение" с 2008 годом, когда Вакарчук после года депутатсва сложил свой мандат.
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О таком решении Святослав Вакарчук объявил на встрече с журналистами 11 июня, которую он сам и организовал. Он объяснил, что свою миссию он выполнил – провел партию в парламент, а в дальнейшем планирует сосредоточить внимание на других вещах, о которых объявит позже.
В то же время Вакарчук заверил, что он не покидает партию "Голос" и не уходит из большой политики. Пока что он только покидает парламент.
Теперь решение Святослава Вакарчука еще должна поддержать Верховная Рада Украины. Для этого нужно большинство голосов депутатов. Голосование должно состояться в течение 10 дней после подачи заявления депутатом.
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