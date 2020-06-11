Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук объявил, что слагает полномочия депутата Верховной Рады Украины. Поскольку он один из самых ярких парламентариев действующего созыва, соцсети мгновенно отреагировали на это известие.

Реакцию социальных сетей решения Святослава Вакарчука собрал 24 канал.

Стоит знать Святослав Вакарчук сдает мандат народного депутата

В социальных сетях люди уже традиционно разделились на несколько лагерей. Часть из них поблагодарила Вакарчука хотя бы за людей, которых он привел в парламент.

Некоторые же начали разбираться в причинах такого решения Святослава Вакарчука. Самый распространенный вариант – акции "Голоса" против Арсена Авакова, с которыми не согласен лидер партии. К слову, он сам эту версию отверг.

Впрочем, пожалуй, основная доля людей – это те, кто начал шутить. Прежде темой для шуток стало "очень странное совпадение" с 2008 годом, когда Вакарчук после года депутатсва сложил свой мандат.

Вакарчук іде з парламенту. Вдруге — Sofiya Fedyna (@ukrainesinger) June 11, 2020

Один вже надепутатився...️

Чекаємо,коли ще один напрезидентиться...

Святослав Вакарчук складає мандат народного депутата https://t.co/n5mMX5UkpI — солома (@elnazaro777) June 11, 2020

Вакарчук відволікає нас від Стерненка. — Captain Dnipro (@DneprNash) June 11, 2020

Аааааааа

Вакарчук! Це ж треба яка несподіванка!



Напишіть Петру, щоб мене розблокував, хочу бачити його реакцію. — Лисиця~Кіцуне (@lisitcya) June 11, 2020

#украина, ШО ОПЯТЬ?(((

Народний депутат Святослав Вакарчук написав заяву про складання депутатських повноважень. pic.twitter.com/fQ6S0S99yY — matveich hard (@matveich4) June 11, 2020

Вакарчук уходит из Рады: коротко

О таком решении Святослав Вакарчук объявил на встрече с журналистами 11 июня, которую он сам и организовал. Он объяснил, что свою миссию он выполнил – провел партию в парламент, а в дальнейшем планирует сосредоточить внимание на других вещах, о которых объявит позже.

В то же время Вакарчук заверил, что он не покидает партию "Голос" и не уходит из большой политики. Пока что он только покидает парламент.

Теперь решение Святослава Вакарчука еще должна поддержать Верховная Рада Украины. Для этого нужно большинство голосов депутатов. Голосование должно состояться в течение 10 дней после подачи заявления депутатом.

Вакарчук объявил, что уходит из Рады: видео