Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук оголосив, що складає повноваження депутата Верховної Ради України. Оскільки він один з найяскравіших парламентарів чинного скликання, соцмережі миттю відреагували на таку звістку.

Реакцію соціальних мереж на рішення Святослава Вакарчука зібрав 24 канал.

Варто знати Святослав Вакарчук складає мандат народного депутата

У соціальних мережах люди вже традиційно поділилися на декілька таборів. Частина з них подякували Вакарчуку бодай за людей, яких він привів у парламент.

Дехто ж почав розбиратися у причинах такого рішення Святослава Вакарчука. Найпоширеніший варіант – акції "Голосу" проти Арсена Авакова, з якими не погоджувався лідер партії. До слова, він сам цю версію відкинув.

Втім мабуть основна частка людей – це ті, хто почав жартувати. Передовсім темою для жартів став "дуже дивний збіг" з 2008 роком, коли Вакарчук після року депутатсва склав свій мандат.

Вакарчук іде з парламенту. Вдруге — Sofiya Fedyna (@ukrainesinger) June 11, 2020

Один вже надепутатився...️

Чекаємо,коли ще один напрезидентиться...

Святослав Вакарчук складає мандат народного депутата https://t.co/n5mMX5UkpI — солома (@elnazaro777) June 11, 2020

Вакарчук відволікає нас від Стерненка. — Captain Dnipro (@DneprNash) June 11, 2020

Аааааааа

Вакарчук! Це ж треба яка несподіванка!



Напишіть Петру, щоб мене розблокував, хочу бачити його реакцію. — Лисиця~Кіцуне (@lisitcya) June 11, 2020

#украина, ШО ОПЯТЬ?(((

Народний депутат Святослав Вакарчук написав заяву про складання депутатських повноважень. pic.twitter.com/fQ6S0S99yY — matveich hard (@matveich4) June 11, 2020

Вакарчук іде з Ради: коротко

Про таке рішення Святослав Вакарчук оголосив на зустрічі з журналістами 11 червня, яку він сам й організував. Він пояснив, що свою місію він виконав – провів партію в парламент, а надалі планує зосередити увагу на інших речах, про які оголосить згодом.

Водночас Вакарчук запевнив, що він не покидає партію "Голос" і не йде з великої політики. Поки що він лише покидає парламент.

Тепер рішення Святослава Вакарчука ще має підтримати Верховна Рада України. Для цього потрібно більшість голосів депутатів. Голосування має відбутися впродовж 10 днів після подачі заяви депутатом.

Вакарчук оголосив, що йде з Ради: відео