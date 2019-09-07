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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Святослав Вакарчук прокомментировал освобождение украинцев из плена РФ: видео

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      Возвращение украинских пленных: реакция Святослава Вакарчука
      Возвращение украинских пленных: реакция Святослава Вакарчука

      7 сентября в Украину вернулись 35 украинцев, которые находились в плену в России. На такое знаковое событие отреагировал украинский нардеп и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

      Соответствующее заявление он опубликовал на официальной странице в фейсбук. Святослав Вакарчук поблагодарил всех, кто был причастен к освобождению украинских пленных и самих пленников Кремля. В то же время политик отметил, что на этом останавливаться не нужно, а все силы политиков должны быть направлены на борьбу за других политзаключенных.

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      Счастливый день для Украины! Спасибо всем причастным к тому, что наши ребята вернулись домой! Поздравляю всех родственников и близких наших героев... Я хочу сказать, что нам нужно сделать все, чтобы и другие политзаключенные, которые все еще остаются в российских тюрьмах, как можно быстрее вернулись на родную землю,
      – отметил он.

      Кроме этого, Святослав Вакарчук вспомнил общение с Виктором Сорокой – отцом одного из пленных моряков. Во время их встречи в Одессе мужчина вручил политику браслет со словами "Слава Украине" и именем его сына Василия Сороки. В обращении Святослав Вакарчук рассказал, что планирует сделать с этим особенным аксессуаром.

      "Я обещал носить этот браслет пока его сын не вернется домой. Сегодня я хочу снять его и поместить в музей самых дорогих для меня реликвий и вещей, которые хранятся у меня дома. Я счастлив, что могу теперь обнять и Василия, и его отца вместе", – добавил Святослав Вакарчук в видеообращении.

      Как пленные вернулись в Украину? Три автобуса с военнопленными моряками выехали утром 7 сентября из СИЗО "Лефортово". Среди освобожденных пленников были и другие заключенные в России украинцы, в частности, режиссер Роман Сущенко. В российский аэропорт автобусы сопровождал полицейский кортеж.

      Около 14 часов в "Борисполе" приземлился самолет с государственной символикой Украины. На борту находилось 35 пленных украинцев. Политикам удалось их обменять на заключенных в Украине россиян и пророссийски настроенных лиц, в частности, руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха.

      Хто повернувся в Україну
      Какие пленники Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала
      Моряки повернулися в Україну
      Список украинских моряков, вернувшихся в Украину / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Обмен пленными Украинцы в плену РФ Святослав Вакарчук - новости
      Источник: LifeStyle 24
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