Святослав Вакарчук прокомментировал освобождение украинцев из плена РФ: видео

7 сентября в Украину вернулись 35 украинцев, которые находились в плену в России. На такое знаковое событие отреагировал украинский нардеп и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Соответствующее заявление он опубликовал на официальной странице в фейсбук. Святослав Вакарчук поблагодарил всех, кто был причастен к освобождению украинских пленных и самих пленников Кремля. В то же время политик отметил, что на этом останавливаться не нужно, а все силы политиков должны быть направлены на борьбу за других политзаключенных.

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Счастливый день для Украины! Спасибо всем причастным к тому, что наши ребята вернулись домой! Поздравляю всех родственников и близких наших героев... Я хочу сказать, что нам нужно сделать все, чтобы и другие политзаключенные, которые все еще остаются в российских тюрьмах, как можно быстрее вернулись на родную землю,

– отметил он.

Кроме этого, Святослав Вакарчук вспомнил общение с Виктором Сорокой – отцом одного из пленных моряков. Во время их встречи в Одессе мужчина вручил политику браслет со словами "Слава Украине" и именем его сына Василия Сороки. В обращении Святослав Вакарчук рассказал, что планирует сделать с этим особенным аксессуаром.

"Я обещал носить этот браслет пока его сын не вернется домой. Сегодня я хочу снять его и поместить в музей самых дорогих для меня реликвий и вещей, которые хранятся у меня дома. Я счастлив, что могу теперь обнять и Василия, и его отца вместе", – добавил Святослав Вакарчук в видеообращении.

Как пленные вернулись в Украину? Три автобуса с военнопленными моряками выехали утром 7 сентября из СИЗО "Лефортово". Среди освобожденных пленников были и другие заключенные в России украинцы, в частности, режиссер Роман Сущенко. В российский аэропорт автобусы сопровождал полицейский кортеж.



Около 14 часов в "Борисполе" приземлился самолет с государственной символикой Украины. На борту находилось 35 пленных украинцев. Политикам удалось их обменять на заключенных в Украине россиян и пророссийски настроенных лиц, в частности, руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха.



Какие пленники Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала



Список украинских моряков, вернувшихся в Украину / инфографика 24 канала