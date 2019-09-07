Святослав Вакарчук прокоментував звільнення українців з полону РФ: відео

7 вересня в Україну повернулись 35 українців, які перебували у полоні в Росії. На таку знакову подію відреагував український нардеп та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Відповідну заяву він опублікував на офіційній сторінці у фейсбук. Святослав Вакарчук подякував усім, хто був причетний до звільнення українських полонених та самим бранцям Кремля. Водночас політик зазначив, що на цьому зупинятись не потрібно, а всі сили політиків повинні бути скеровані на боротьбу за інших політв'язнів.

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Щасливий день для України! Дякую всім причетним до того, що наші хлопці повернулися додому! Вітаю всіх родичів і близьких наших героїв... Я хочу сказати, що нам потрібно зробити все, щоб і інші політв'язні, які все ще залишаються в російських тюрмах, якомога швидше повернулись на рідну землю,

– зазначив він.

Окрім цього, Святослав Вакарчук пригадав спілкування з Віктором Сорокою – батьком одного з полонених моряків. Під час їхньої зустрічі в Одесі чоловік вручив політику браслет зі словами "Слава Україні" та іменем його сина Василя Сороки. У зверненні Святослав Вакарчук розповів, що планує зробити з цим особливим аксесуаром.

"Я обіцяв носити цей браслет аж поки його син не повернеться додому. Сьогодні я хочу зняти його і помістити в музей найдорожчих для мене реліквій та речей, які збергаються у мене вдома. Я щасливий, що можу тепер обійняти і Василя, і його батька разом", – додав Святослав Вакарчук у відеозверненні.

Як полонені повернулися в Україну?Три автобуси з військовополоненими моряками виїхали вранці 7 вересня з СІЗО "Лефортово". Серед звільнених бранців були й інші ув'язнені в Росії українці, зокрема, режисер Роман Сущенко. До російського аеропорту автобуси супроводжував поліцейський кортеж.



Близько 14 години в "Борисполі" приземлився літак з державною символікою України. На борту перебували 35 полонених українців. Політикам вдалось їх обміняти на ув'язнених в Україні росіян та проросійсько налаштованих осіб, зокрема, керівника "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського та фігуранта справи МН17 Володимира Цемаха.



Які бранці Кремля повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу



Список українських моряків, які повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу