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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест

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      Святослав Вакарчук или нет - тест кому принадлежит цитата
      Цитаты Вакарчука / Колаж 24 каналу

      Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук идет на парламентские выборы с собственной партией "Голос". О таком решении он заявил 16 мая. 24 канал подготовил тест о самых известных цитатах певца – о политике, патриотизме и не только.

      Зимой 2019 года он отказался участвовать в президентских выборах. Тогда Святослав Вакарчук сказал, что его не интересует президентский пост и власть, а лишь реальные изменения в стране. Он добавил, что сейчас, в джинсах, "может сделать больше для страны, чем надев галстук".

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      Теперь же Вакарчук баллотируется в Раду. В его команду вошли Юлия Клименко, Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская, Юрий Соколов, Андрей Шараскин. Партия "Голос" призывает украинцев присоединяться к их команде. Главной задачей они называют изменение правил игры в украинской политике и отход от старой системы.

      Вакарчук уже не впервые примеряет на себя роль нардепа. В 2007-м на внеочередных выборах он был избран в Верховную Раду по списку пропрезидентского блока "Наша Украина — Народная самооборона". И уже в декабре 2008-го добровольно сложил депутатские полномочия.

      Лидер "Океана Эльзы" имеет огромную популярность среди украинцев. Его песни и высказывания вдохновляют сторонников, и к ним прислушивается весь мир.

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      Пройдите тест 24 канала и узнайте, насколько хорошо вы знаете цитаты Святослава Вакарчука.

       

       

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      Теги: Новости Украины LifeStyle Новости политики Святослав Вакарчук Публикации Верховная Рада Партия Голос Тесты
      Источник: 24 канал
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