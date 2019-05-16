Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук идет на парламентские выборы с собственной партией "Голос". О таком решении он заявил 16 мая. 24 канал подготовил тест о самых известных цитатах певца – о политике, патриотизме и не только.

Зимой 2019 года он отказался участвовать в президентских выборах. Тогда Святослав Вакарчук сказал, что его не интересует президентский пост и власть, а лишь реальные изменения в стране. Он добавил, что сейчас, в джинсах, "может сделать больше для страны, чем надев галстук".

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Теперь же Вакарчук баллотируется в Раду. В его команду вошли Юлия Клименко, Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская, Юрий Соколов, Андрей Шараскин. Партия "Голос" призывает украинцев присоединяться к их команде. Главной задачей они называют изменение правил игры в украинской политике и отход от старой системы.

Вакарчук уже не впервые примеряет на себя роль нардепа. В 2007-м на внеочередных выборах он был избран в Верховную Раду по списку пропрезидентского блока "Наша Украина — Народная самооборона". И уже в декабре 2008-го добровольно сложил депутатские полномочия.

Лидер "Океана Эльзы" имеет огромную популярность среди украинцев. Его песни и высказывания вдохновляют сторонников, и к ним прислушивается весь мир.

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