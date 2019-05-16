Вакарчук чи ні: кому належить цитата – тест

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук іде на парламентські вибори з власною партією "Голос". Про таке рішення він заявив 16 травня. 24 канал підготував тест про найвідоміші цитати співака – про політику, патріотизм і не тільки.

Взимку 2019 року він відмовився брати участь у президентських виборах. Тоді Святослав Вакарчук сказав, що його не цікавить президентський пост та влада, а лише реальні зміни в країні. Він додав, що зараз, у джинсах, "може зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку".

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Тепер же Вакарчук балотується в Раду. До його команди увійшли Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин, Соломія Бобровська, Юрій Соколов, Андрій Шараскін. Партія "Голос" закликає українців приєднуватися до їхньої команди. Головним завданням вони називають зміну правил гри в українській політиці та відхід від старої системи.

Вакарчук уже не вперше приміряє на себе роль нардепа. У 2007-му на позачергових виборах він був обраний у Верховну Раду за списком пропрезидентського блоку "Наша Україна — Народна самооборона". Та вже у грудні 2008-го добровільно склав депутатські повноваження.

Лідер "Океану Ельзи" має величезну популярність серед українців. Його пісні та вислови надихають прихильників, і до них прислухається весь світ.

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