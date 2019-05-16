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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      Вакарчук чи ні: кому належить цитата – тест

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      Святослав Вакарчук чи ні – тест кому належить цитата
      Цитати Вакарчука / Колаж 24 каналу

      Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук іде на парламентські вибори з власною партією "Голос". Про таке рішення він заявив 16 травня. 24 канал підготував тест про найвідоміші цитати співака – про політику, патріотизм і не тільки.

      Взимку 2019 року він відмовився брати участь у президентських виборах. Тоді Святослав Вакарчук сказав, що його не цікавить президентський пост та влада, а лише реальні зміни в країні. Він додав, що зараз, у джинсах, "може зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку".

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      Тепер же Вакарчук балотується в Раду. До його команди увійшли Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин, Соломія Бобровська, Юрій Соколов, Андрій Шараскін. Партія "Голос" закликає українців приєднуватися до їхньої команди. Головним завданням вони називають зміну правил гри в українській політиці та відхід від старої системи.

      Вакарчук уже не вперше приміряє на себе роль нардепа. У 2007-му на позачергових виборах він був обраний у Верховну Раду за списком пропрезидентського блоку "Наша Україна — Народна самооборона". Та вже у грудні 2008-го добровільно склав депутатські повноваження.

      Лідер "Океану Ельзи" має величезну популярність серед українців. Його пісні та вислови надихають прихильників, і до них прислухається весь світ.

      Читайте також: Топ-5 пісень Святослава Вакарчука з політичним підтекстом: відео

      Пройдіть тест 24 каналу і дізнайтеся, наскільки добре ви знаєте цитати Святослава Вакарчука.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Публікації Святослав Вакарчук Верховна Рада Партія Голос LifeStyle Тести
      Джерело: 24 канал
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