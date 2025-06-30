Оккупанты в Саках глушат связь из-за страха удара ВСУ по аэродрому
- Оккупанты установили средства для блокировки мобильной связи возле аэродрома Саки, чтобы усложнить наблюдение и передачу информации украинским спецслужбам.
- Аэродром в Саках используется для размещения боевой авиации и военной техники, поэтому после атак ВСУ россияне усилили защиту, перебросив дополнительные системы ПВО.
- Эти действия направлены на маскировку военной активности, а также подготовку к возможным обстрелам или авиаударам.
Оккупанты в Крыму начали глушить мобильную связь вблизи военного аэродрома в Саках. Причина таких мер - усиленный страх из-за потенциальных ударов со стороны ВСУ.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
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Зачем россияне глушат мобильную связь в Саках
Агенты движения "Атеш" отмечают, что оккупанты начали глушить связь возле военного аэродрома. Это один из ключевых объектов, где базируется вражеская авиация и сосредоточена военная техника.
Российское военное командование пытается предотвратить утечку информации о перемещении и дислокации техники, а также маскировки активности оккупационных войск.
Интересно! О защитных сооружениях для самолетов в Саках говорилось еще в конце 2024 года. Как видим, это не помогло аэродрому, потому что по Сакам часто и успешно прилетает.
Аэродром в Саках – стратегический узел оккупантов
Аэродром в Саках россияне используют для размещения боевой авиации, а также для хранения военной техники и топлива. После серии успешных атак ВСУ на военные объекты в Крыму оккупанты значительно усилили там защиту. В частности, сообщают о том, что туда было переброшено дополнительное оборудование, включая средства ПВО и топливные емкости.
Напомним, партизаны из движения "Атеш" провели диверсию, сожгли релейный шкаф на железной дороге возле Ясиноватой, что помешало своевременному прибытию поезда с топливом для российской армии. Диверсия нарушила логистические планы оккупантов, поскольку важным маршрутом регулярно проходят военные грузы для снабжения оккупационных войск.