Оккупанты в Саках глушат связь из-за страха удара ВСУ по аэродрому

Оккупанты в Крыму начали глушить мобильную связь вблизи военного аэродрома в Саках. Причина таких мер - усиленный страх из-за потенциальных ударов со стороны ВСУ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Зачем россияне глушат мобильную связь в Саках

Агенты движения "Атеш" отмечают, что оккупанты начали глушить связь возле военного аэродрома. Это один из ключевых объектов, где базируется вражеская авиация и сосредоточена военная техника.

Российское военное командование пытается предотвратить утечку информации о перемещении и дислокации техники, а также маскировки активности оккупационных войск.

Интересно! О защитных сооружениях для самолетов в Саках говорилось еще в конце 2024 года. Как видим, это не помогло аэродрому, потому что по Сакам часто и успешно прилетает.

Аэродром в Саках – стратегический узел оккупантов

Аэродром в Саках россияне используют для размещения боевой авиации, а также для хранения военной техники и топлива. После серии успешных атак ВСУ на военные объекты в Крыму оккупанты значительно усилили там защиту. В частности, сообщают о том, что туда было переброшено дополнительное оборудование, включая средства ПВО и топливные емкости.

Напомним, партизаны из движения "Атеш" провели диверсию, сожгли релейный шкаф на железной дороге возле Ясиноватой, что помешало своевременному прибытию поезда с топливом для российской армии. Диверсия нарушила логистические планы оккупантов, поскольку важным маршрутом регулярно проходят военные грузы для снабжения оккупационных войск.