Связь Богдана с Коломойским не определяющая, – эксперт о решении Зеленского

Увольнение главы Офиса президента Андрея Богдана и назначение вместо него Андрея Ермака свидетельствует, что новый глава более авторитетный для президента Зеленского. Богдан потерял доверие Зеленского по нескольким причинам.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Петр Олещук.

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Скорее, не столько связь с Коломойским стала причиной увольнения Богдана, сколько его склонность к самостоятельным действиям. Богдан, в первую очередь, ориентировался на свои интересы, шел к своей цели – высшая должность, большая власть, большее влияние. И использовал возможности. Это хорошо понимали в окружении президента: что Богдан работает только на себя,

– поражает Петр Олещук.

По словам политолога, Зеленский не очень доверяет представителям старой элиты. Даже таким, как Богдан. Очевидно, что Зеленский считает, что от него можно ждать любых сюрпризов. Поэтому, говорит Олещук, президент продвигает таких, как глава СБУ Игорь Баканов, сейчас Ермака. Тех, кто к старой элите отношения в принципе не имеет. На первый план выходят критерии личного доверия и преданности.

В то же время, добавляет эксперт, не исключено, что увольнение Богдана связано с определенными рекомендациями извне. Богдан в глазах Запада имеет неоднозначную репутацию. Там не очень дружелюбно относились к его назначению, выражали предостережения. Но сомнительно, что сейчас этот фактор стал определяющим.

Что известно об Андрее Богдане?

Богдан родился во Львове, по образованию – юрист. В 2007 году баллотировался в Верховную Раду по спискам блока "Наша Украина – Народная самооборона". Во второй раз в парламент баллотировался в 2014 году – уже по спискам партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

В 2007 – 2010 годах Богдан работал заместителем министра юстиции Украины, затем – заместителем министра Кабинета министров, правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики, был внештатным советником бизнесмена Игоря Коломойского, который возглавлял Днепропетровщину. Затем работал в Коломойского юристом.

От зимы 2019 года – с начала президентской кампании Владимира Зеленского, Богдан стал его юридическим советником. А когда Зеленский победил на выборах и 21 мая официально вступил в должность президента, то своим указом назначил Богдана главой администрации Президента, которую впоследствии переименовал в Офис Президента.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Офиса президента Андрея Богдана. Зеленский назначил на эту должность своего заместителя Андрея Ермака.