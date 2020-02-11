Зв'язок Богдана з Коломойським не визначальний, – експерт про рішення Зеленського

Звільнення глави Офісу президента Андрія Богдана і призначення замість нього Андрія Єрмака свідчить, що новий очільник більш авторитетний для президента Зеленського. Богдан втратив довіру Зеленського через кілька причин.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук.

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Швидше, не стільки зв'язок із Коломойським став причиною звільнення Богдана, скільки його схильність до самостійних дій. Богдан, у першу чергу, орієнтувався на свої інтереси, йшов до власної мети – вища посада, більша влада, більше впливу. І використовував різні можливості. Це добре розуміли в оточенні президента: що Богдан працює тільки на себе,

– вражає Петро Олещук.

За словами політолога, Зеленський не дуже довіряє представникам старої еліти. Навіть таким, як Богдан. Очевидно, що Зеленський вважає, що від нього можна чекати будь-яких сюрпризів. Тому, говорить Олещук, президент просуває таких, яка глава СБУ Ігор Баканов, зараз Єрмака. Тих, хто до старої еліти стосунку в принципі не має. На перший план виходять критерії особистої довіри і відданості.

Водночас, додає експерт, не виключено, що звільнення Богдана пов’язано з певними рекомендаціями ззовні. Богдан в очах Заходу має неоднозначну репутацію. Там не дуже приязно ставилися до його призначення, висловлювали застереження. Але сумнівно, що зараз цей фактор став визначальним.

Що відомо про Андрія Богдана?

Богдан народився у Львові, за освітою – юрист. У 2007 році балотувався до Верховної Ради за списками блоку "Наша Україна – Народна самооборона". Вдруге до парламенту балотувався в 2014 році – уже за списками партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

У 2007 – 2010 роках Богдан працював заступником міністра юстиції України, потім – заступником міністра Кабінету міністрів, урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, був позаштатним радником бізнесмена Ігоря Коломойського, який очолював Дніпропетровщину. Потім працював у Коломойського юристом.

Від зими 2019 року – з початку президентської кампанії Володимира Зеленського Богдан став його юридичним радником. А коли Зеленський переміг на виборах і 21 травня офіційно вступив на посаду президента, то своїм указом призначив Богдана очільником адміністрації Президента, яку згодом перейменував на Офіс Президента.

11 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення глави Офісу президента Андрія Богдана. Зеленський призначив на цю посаду свого заступника Андрія Єрмака.