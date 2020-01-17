Связанные с кругом Авакова фирмы получили разрешения на добычу драгоценных металлов, – СМИ

Связанные с окружением главы МВД Арсена Авакова фирмы с нарушением процедуры получили специальные разрешения на добычу драгоценных металлов: тантала и золота. Речь идет о фирмах "Таурус Инфинити" и "Лира Майн Минералз", которые занимаются добычей металлов на Кировоградщине.

Осенью 2019 года эти компании получили спецразрешения от Государственной службы геологии и недр на добычу ценных руд в Клинцивиском золотом месторождении и на участке танталовых руд месторождения Мостовое, говорится в расследовании программы "Схемы: корупция в деталях".

Читайте также: Зеленский – не политический самоубийца: Щербина о премьерстве Авакова

По данным журналистов, 1 и 3 июля 2018 года "Таурус Инфинити" и "Лира Майн Минералз" подали заявления на получение спецразрешений в Госгеонедр. В то время предоставление разрешений регулировалось Порядком их предоставления (до вступления в силу изменений 6 июля 2019 года). Именно тогда эти фирмы нарушили процедуру подачи документов.

Компании не имели полного предусмотренного законом в таких случаях пакета документов, считают журналисты. То есть у фирм не было отчетов и выводов по оценке воздействия на окружающую среду, а также отчетов об общественном обсуждении, которые необходимо подавать вместе с заявлениями.

Общественные обсуждения компании провели уже после подачи заявлений в службы. При этом к обсуждениям не привлекли всех желающих жителей близлежащих населенных пунктов.



Схема, как связанные с окружением Авакова фирмы с нарушением процедуры получили спецразрешения на добычу тантала и золота / Фото "Схемы"

В Госгеонедр подтвердили, что действительно зарегистрировали заявления до вступления в силу изменений в Порядке (6 июля). Согласно нему, приобщать пакет документов можно уже после регистрации. В службе пояснили, что непосредственное рассмотрение заявлений завершилось 10 июля, когда упрощенный порядок подачи документов вступил в силу.



Как связанные с окружением Авакова фирмы получили спецразрешения на добычу драгоценных металлов / Фото "Схемы"

Такое решение не соответствует нормам закона и судебной практике, говорят юристы.

Основателей "Таурус Инфинити" и "Лира Майн Минералз" Александра Настенко и Виталия Якименко связывают с окружением Авакова, а именно с экс-нардепом от "Народного фронта" Игорем Котвицким. Об этом говорится в материалах издания "Наши деньги".

Читайте также: Станет и Аваков премьер-министром: мнение Гнапа

Кстати, сын Якименко – Павел – нардеп от "Слуги народа" и член Комитета по вопросам экологической политики и природопользования. Павел Якименко на вопрос журналистов посоветовал "спросить у отца". Со старшим Якименко журналисты не смогли пообщаться.

Советник главы МВД опровергла связь Авакова с Настенко и Якименко.



Как основатели фирм связаны с окружением Авакова / Фото "Схемы"