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      Зеленский – не политический самоубийца: Щербина про премьерство Авакова

      91 Читати новину українською
      Владимир Зеленский и Арсен Аваков / Коллаж 24 канала

      Украинскую политику всколыхнул очередной скандал: в сеть попала неоднозначный разговор, который предположительно состоялся при участии премьер-министра Алексея Гончарука. Впоследствии появились слухи о его возможной отставке. Одним из самых обсуждаемых кандидатов на должность главы Кабмина является действующий глава МВД Арсен Аваков.

      Эту информацию в программе "Что это было?" на 24 канале прокомментировал главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина.

      К теме: Хотели дискредитировать Гончарука в глазах Зеленского, – Щербина о скандальной прослушке

      Он подчеркнул: не верит в то, что следующим, кто возглавит украинское правительство, может быть Арсен Аваков.

      Зеленский – кто угодно, только не политический самоубийца. Ведь как только Аваков возглавит правительство, он фактически будет первым человеком в государстве,
      – пояснил журналист.

      И добавил, что тогда Зеленский полностью потеряет контроль над Кабмином и на этом его власть закончится. Поэтому, по его мнению, президент на это пойдет. Также сомнительно, что на кресло главы правительства согласился бы сам Аваков.

      "Не уверен, что он очень хочет быть премьер-министром. Должность главы МВД для него сейчас намного комфортнее", – подытожил главный редактор "РБК-Украина".

      Провали Авакова на посаді
      Провалы Арсена Авакова на должности главы МВД / Инфографика 24 канала

      Что предшествовало разговорам об отставке Гончарука

      В телеграмме распространили аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада президенту по экономической политике, а также причины и последствия роста курса гривны.

      Как утверждается, запись была сделан 16 декабря, а в совещании участвовали Гончарук, заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя ОП Юлия Ковалив и другие.

      Позже Ковалив опровергла свое участие в совещании. А пресс-служба правительства сообщила, что не располагает информацией о подлинности распространенных аудиозаписей. Сам Гончарук уже опубликовал видеообращение, в котором прокомментировал скандальные аудиозаписи.

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      16 января
      1681
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Алексей Гончарук Новости политики Арсен Аваков
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