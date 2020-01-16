Зеленський – не політичний самогубець: Щербина про прем'єрство Авакова
Українську політику сколихнув черговий скандал: в мережу потрапила неоднозначна розмова, яка ймовірно відбулася за участі прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Згодом з'явилися чутки про його відставку. Одним з найобговорюваніших кандидатів на посаду глави Кабміну є чинний очільник МВС Арсен Аваков.
Цю інформацію в програмі "Що це було?" на 24 каналі прокоментував головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина.
До теми: Хотіли дискредитувати Гончарука в очах Зеленського, – Щербина про скандальну прослушку
Він наголосив: не вірить в те, що наступним, хто очолить український уряд, може бути Арсен Аваков.
Зеленський – хто завгодно, тільки не політичний самогубець. Адже як тільки Аваков очолить уряд, він фактично буде першою людиною у державі,
– пояснив журналіст.
Й додав, що тоді Зеленський повністю втратить контроль над Кабміном і на цьому його влада закінчиться. Тож, на його думку, президент на це піде. Також сумнівно, що на крісло очільника уряду погодився б сам Аваков.
"Не впевнений, що він дуже хоче бути прем'єр-міністром. Посада очільника МВС для нього зараз є набагато комфортнішою", – підсумував головний редактор "РБК-Україна".
Провали Арсена Авакова на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу
Що передувало розмовам про відставку Гончарука
У телеграмі поширили аудіозапис, на якому кілька людей обговорюють підготовку доповіді президенту щодо економічної політики, а також причини і наслідки зростання курсу гривні.
Як стверджується, запис був зроблений 16 грудня, а в нараді брали участь Гончарук, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, міністерка фінансів Оксана Маркарова, заступниця керівника ОП Юлія Ковалів та інші.
Пізніше Ковалів спростувала свою участь у нараді. А пресслужба уряду повідомила, що не має інформації про справжність поширених аудіозаписів. Сам Гончарук вже опублікував відеозвернення, у якому прокоментував скандальні аудіозаписи.
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