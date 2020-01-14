Станет ли Аваков премьер-министром: мнение Гнапа

МВД и Национальная полиция – это очень важные государственные органы, с которых должны начинаться все настоящие реформы в стране. А сохранение Арсена Авакова на должности означает, что никаких реформ не будет.

Такое мнение в интервью 24 каналу озвучил журналист Дмитрий Гнап. Он считает, что пребывание Авакова на посту руководителя – большой минус для Зеленского.

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"Если реформы не состоятся в правоохранительной сфере, то граждане не почувствуют справедливость. Они не будут верить в то, что страна по-настоящему обновляется. Сюда не придут инвесторы, люди не будут вести открыто бизнес", – сказал Гнап.

На вопрос, может ли Аваков стать премьер-министром, Гнап ответил: "Думаю, это просто слухи. Во-первых, это ему не нужно, ведь все, что касается проблем с тарифами на отопление или воду, будут вешать на премьер-министра. С другой стороны, премьер-министр напрямую не контролирует так много теневых схем и потоков, которые имеет каждый министр отдельно. К примеру, министр внутренних дел. Ну и, конечно, Зеленский не такой глупый, чтобы не понимать насколько Аваков токсичен".

В конце концов, с одной стороны, это ударит по рейтингу Зеленского. С другой, если Аваков будет премьер-министром, то Зеленский будет быстрее президентом при премьер-министре, чем наоборот. Аваков – очень хитрая, коварная и опытная политическая фигура,

– отметил журналист.

Также добавил, что Аваков "скорее Зеленского сделает своей марионеткой, находясь на этой должности, чем премьер-министр будет контролируемый, как сейчас Гончарук, например".



Провалы Арсена Авакова на посту главы МВД / Инфографика 24 канала

К слову, Зеленский при назначении правительства Алексея Гончарука поставил условие – пол года испытательного срока. Однако сегодня появилась информация, что президент пока не планирует увольнять министров, потому что их некем заменить. Сам премьер Алексей Гончарук уверяет, что действующий Кабмин выполнил большинство задач, которые ему поставил Офис Президента.

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