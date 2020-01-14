Чи стане Аваков прем'єр-міністром: думка Гнапа

МВС і Національна поліція – це дуже важливі держані органи, з яких мають починатися всі справжні реформи у країні. А збереження Арсена Авакова на посаді означає, що жодних реформ не буде.

Таку думку в інтерв'ю 24 каналу озвучив журналіст Дмитро Гнап. Він вважає, що перебування Авакова на посаді керівника – великий мінус для Зеленського.

До слова: Зміни в уряді Гончарука: коли і кого з міністрів можуть звільнити

"Якщо реформи не відбудуться в правоохоронній сфері, то громадяни не відчують справедливість. Вони не віритимуть в те, що країна по-справжньому оновлюється. Сюди не прийдуть інвестори, люди не вестимуть відкрито бізнес", – сказав Гнап.

На запитання, чи може Аваков стати прем’єр-міністром, Гнап відповів: "Думаю, це просто чутки. По-перше, це йому не потрібно, адже все, що стосується проблем з тарифами на опалення чи воду, вішатимуть на прем'єр-міністра. З іншого боку, прем'єр-міністр безпосередньо не контролює так багато тіньових схем і потоків, які має кожен міністр окремо. До прикладу, міністр внутрішніх справ. Ну і, звісно, Зеленський не такий дурний, щоб не розуміти наскільки Аваков токсичний".

Зрештою, з одного боку, це битиме по рейтингу Зеленського. З іншого, якщо Аваков буде прем'єр-міністром, то Зеленський буде швидше президентом при прем'єр-міністрі, ніж навпаки. Аваков – дуже хитра, підступна і досвідчена політична фігура,

– зазначив журналіст.

Також додав, що Аваков "швидше Зеленського зробить своєю маріонеткою, перебуваючи на цій посаді, ніж прем'єр-міністр буде контрольований, як зараз Гончарук, наприклад".



Провали Арсена Авакова на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу

До слова, Зеленський при призначенні уряду Олексія Гончарука поставив умову – пів року випробувального терміну. Однак сьогодні з'явилась інформація, що президент поки не планує звільняти міністрів, бо їх немає ким замінити. Сам прем’єр Олексій Гончарук запевняє, що чинний Кабмін виконав більшість завдань, які йому поставив Офіс Президента.

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