Пов’язані з колом Авакова фірми отримали дозволи на видобуток коштовних металів, – розслідування

Пов’язані з оточенням глави МВС Арсена Авакова фірми з порушенням процедури отримали спеціальні дозволи на видобуток коштовних металів: танталу і золота. Мовиться про фірми "Таурус Інфініті" і "Ліра Майн Мінералз", які займаються видобутком металів на Кіровоградщині.

Восени 2019 року ці компанії отримали спецдозволи від Державної служби геології і надр на видобуток коштовних руд у Клинцивіському золотому родовищі та на ділянці танталових руд родовища Мостове, мовиться в розслідування програми "Схеми: корупція в деталях".

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За даними журналістів, 1 та 3 липня 2018 року "Таурус Інфініті" і "Ліра Майн Мінералз" подали заяви на отримання спецдозволів до Держгеонадр. На той час надання дозволів регулювалось Порядком їхнього надання (до набуття чинності змін 6 липня 2019 року). Саме тоді ці фірми порушили процедуру подачі документів.

Компанії не мали повного передбаченого законом у таких випадках пакета документів, вважають журналісти. Тобто у фірм не було звітів і висновків з оцінки впливу на довкілля, а також звітів про громадське обговорення, які необхідно подавати разом із заявами.

Громадські обговорення компанії провели вже після подачі заяв до служби. При цьому до обговорень не залучили всіх охочих мешканців прилеглих населених пунктів.



Схема, як пов’язані з оточенням Авакова фірми з порушенням процедури отримали спецдозволи на видобуток танталу і золота / Фото "Схеми"

У Держгеонадр підтвердили, що справді зареєстрували заяви до набуття чинності змін до Порядку (6 липня). Відповідно до нього, долучати пакет документів можна вже після реєстрації. У службі пояснили, що безпосередній розгляд заяв завершився 10 липня, коли спрощений порядок подачі документів набув чинності.



Як пов’язані з оточенням Авакова фірми отримали спецдозволи на видобуток коштовних металів / Фото "Схеми"

Таке рішення не відповідає нормам закону і судовій практиці, кажуть юристи.

Засновників "Таурус Інфініті" та "Ліра Майн Мінералз" Олександра Настенка та Віталія Якименка пов’язують із оточенням Авакова, а саме з екснардепом від "Народного фронту" Ігорем Котвіцьким. Про це мовиться у матеріалах видання "Наші гроші".

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До речі, син Якименка Павло – нардеп від "Слуги народу" та член Комітету з питань екологічної політики і природокористування. Павло Якименко на запитання журналістів порадив "спитати у батька". Зі старшим Якименком журналісти не змогли поспілкуватись.

Речниця голови МВС заперечила зв’язок Авакова із Настенком та Якименком.



Як засновники фірм пов'язані з оточенням Авакова / Фото "Схеми"