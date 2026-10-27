В Конгрессе США призвали провести расследование связей Дональда Трампа с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Демократы требуют назначить специального прокурора для расследования действий президента США.

Политики говорят о недоверии к генеральному прокурору Тодду Бланшу. Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на отчет демократов из Юридического комитета Палаты представителей.

Что требуют демократы?

Группа законодателей заявляет о вероятных связях президента с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном. Кроме того, в документе указано, что генеральный прокурор Тодд Бланш скрывает дополнительные доказательства причастности главы государства.

Вместо того чтобы добиться справедливости для тех, кто пострадал от действий Эпштейна, бывший генеральный прокурор Пэм Бонди и генеральный прокурор Бланш руководили Министерством юстиции как частной юридической фирмой, защищающей своего бывшего клиента,

– говорится в документе.

Авторы обращения подчеркивают необходимость привлечь к уголовной ответственности всех соучастников этой схемы. Они требуют назначить специального прокурора. Политики отмечают, что пять женщин напрямую обвинили Трампа в изнасиловании или сексуальном насилии над ними в компании Эпштейна.

Дональд Трамп утверждает, что знал Джеффри Эпштейна "так же, как его знали все в Палм-Бич". Это не совсем так. Доказательства, касающиеся 11 женщин, рассказывают совершенно другую и гораздо более обличительную историю об их отношениях и злоупотреблениях в отношении молодых женщин и девушек, которые имели место в их сети,

– рассказал член комитета по вопросам правосудия Джейми Раскин.

В то же время представительница Белого дома Лорен Бис опровергла все обвинения. Она назвала действия демократов попыткой отвлечь внимание от политических успехов республиканцев и подчеркнула, что президента полностью оправдали.

Напомним, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон связала уступки Вашингтона в пользу Кремля с возможным компроматом на Трампа. Она считает, что об этом свидетельствуют попытки главы Белого дома скрыть файлы Эпштейна.