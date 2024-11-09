Поэтому бойцы спецподразделения "Аратта" и спикер ГУР Андрей Юсов вручили благодарность и награду – медаль "Украина превыше всего!". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.

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Связная УПА получила медаль ГУР МО

Как напоминают в украинской разведке, еще в 15 летнем возрасте Ангелина Паламар стала свидетелем преступлений российских оккупантов: тогда энкаведисты прямо во дворе семьи расстреляли отца и брата девушки. Поэтому юная девушка решила присоединиться к рядам Украинской Повстанческой Армии.

Она стала связной под псевдонимом "Орыся". Вскоре Ангелину Паламар схватили советские спецслужбы, и после длительных допросов и пыток, приговорили девушку к 10 годам лагерей и пяти годам ссылки. Но несмотря на такие испытания, "Арина" не сломалась и осталась верной борьбе за украинскую Независимость.

Ангелине Паламар вручили награду / Фото ГУР МО

И сегодня госпожа Ангелина с одной стороны видит новую драму, новую большую войну от старого захватчика, от российской империи. Но вместе с тем видит что теперь это уже не подполье. Сегодня кадровая украинская армия, весь украинский народ и весь свободный мир вместе с Украиной противостоит российскому нашествию и агрессии,

– сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Поздравление "Орыси" от разведки: смотрите видео

С личным поздравлением к госпоже Ангелине обратился и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. По его словам, подвиг "Орыси", героические усилия ее собратьев и посестер уже сегодня вдохновляют новое поколение украинских воинов противостоять врагу.