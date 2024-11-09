Тож бійці спецпідрозділу "Аратта" і речник ГУР Андрій Юсов вручили подяку та відзнаку – медаль "Україна понад усе!". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГУР МО.

Дивіться також У Львові поховали прах одного з останніх командирів УПА Євгена Штендери

Зв'язкова УПА отримала медаль ГУР МО

Як нагадують в українській розвідці, ще в 15 річному віці Ангелина Паламар стала свідком злочинів російських окупантів: тоді енкаведисти прямо на родинному подвірʼї розстріляли батька та брата дівчини. Тож юна дівчина вирішила приєднатися до лав Української Повстанської Армії.

Вона стала звʼязковою на псевдо "Орися". Невдовзі Ангелину Паламар схопили радянські спецслужби, і після тривалих допитів та катувань, засудили дівчину до 10 років таборів і п’яти років заслання. Та попри такі випробування, "Орися" не зламалася і залишилася вірною боротьбі за українську Незалежність.

Ангелині Паламар вручили нагороду / Фото ГУР МО

І сьогодні пані Ангеліна з одного боку бачить нову драму, нову велику війну від старого загарбника, від російської імперії. Але разом з тим бачить що тепер це вже не підпілля. Сьогодні кадрова українська армія, весь українській народ і весь вільний світ разом з Україною протистоїть російській навалі та агресії,

– сказав речник ГУР МО Андрій Юсов.

Привітання "Орисі" від розвідки: дивіться відео

З особистим привітанням до пані Ангеліни звернувся і начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, подвиг "Орисі", героїчні зусилля її побратимів та посестер вже сьогодні надихають нове покоління українських воїнів протистояти ворогу.