Такое мнение высказал Леонид Остальцев в своем видеоблоге VETERANO. Он также назвал причины, почему Украине стоит стремиться вступить в Альянс.
Больше здесь Принципы, далекие от диктатуры России: почему Украине надо вступить в НАТО
Причины вступления в НАТО
1. Главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств.
2. НАТО придерживается общих для Альянса ценностей демократии, свободы личности, верховенства права и мирного разрешения споров и поддерживает эти ценности во всем евроатлантическом регионе.
Свобода и демократия – именно то, что нам нужно и то, чего боится немалая часть нашего общества,
– считает Остальцев.
Ведь, как он добавил, примитивные принципы "совка" гораздо проще, они просто говорят, что делать. Свобода – это прежде всего ответственность.
3. Все без исключения страны-члены Альянса является экономически развитыми и такими, где человек, его свобода и возможности для развития – это первоочередные принципы и фундаментальные ценности.
4. Коррупция на очень низком уровне, потому что власть работает в интересах граждан и деньги налогоплательщиков используют прозрачно и максимально целесообразно.
"Если суммировать все о Североатлантическом альянсе, то могу сказать, что вступление в НАТО – это важнейший шаг для роста в мировом масштабе", – отметил Остальцев.
Смотрите полностью видеоблог "VETERANO" за 18 июня:
Членство Украины в НАТО и ЕС: главное
- Украина не является членом НАТО, несмотря на это ранее она получила статус участницы программы расширенных возможностей.
- С 29 мая 2021 года у нас есть обновленный пакет Целей партнерства Альянса.
- У Зеленского заявили, что следующий этап – предоставление плана действий по членству.
- В то же время лидеры стран НАТО подтвердили решение Бухарестского саммита от 2008 года о намерении в будущем принять в свой состав Украину. Однако для этого Киев должен сосредоточиться на реформах.
- По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, наше государство имеет все шансы, чтобы присоединиться к организации.