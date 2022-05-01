Об этом 1 мая сказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что правду о России узнают по всему миру.

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"Свобода неоценима, а российские варвары не должны иметь никакого шанса вернуться к довоенной привычке развращать, шантажировать и, наконец, массово убивать тех, кто думает иначе", – написал Подоляк.

Не имеет никакого отношения к цивилизации

Советник отметил, что Россия умудрилась доказать всему миру, что с ней иметь дело невозможно ни в бизнесе, ни в политическом, ни в юридическом смысле просто потому, что это Россия. Он сказал, что все израсходованные миллиарды Кремля на лоббистов закончили свой труд.

Россия доказала, что к человеческой цивилизации она не имеет никакого отношения. Массовые убийства и изнасилование, разрушение и смех под это – это и есть суть этой "цивилизации". Какое-то варварское средневековье. Мы это понимали и раньше, но сегодня это понял мир,

– заявил Подоляк.

Где место России

По словам советника, Россия умудрилась за 2 месяца убить все, что касается Советского Союза и устанавливать монументы Ленина как свидетельство того, что они пришли цивилизовать другую страну. Оккупанты делают это на Юге.

"Еще же украсть унитаз – это тоже национальная идея. Поэтому продолжаем защищать Украину и доказывать миру очевидное – Россия неконкурентное государство и его место где-то очень далеко от цивилизации", – добавил Подоляк.

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