Про це 1 травня сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що правду про Росію дізнаються у всьому світі.

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"Свобода неоціненна, а російські варвари не повинні мати жодного шансу повернутися до довоєнної звички розбещувати, шантажувати й, нарешті, масово вбивати тих, хто думає інакше", – написав Подоляк.

Не має жодного стосунку до цивілізації

Радник зазначив, що Росія примудрилась довести всьому світові, що з нею справи мати неможливо ні в бізнесовому, ні в політичному, ні в юридичному сенсі просто тому, що це Росія. Він сказав, що всі витрачені мільярди Кремля на лобістів закінчили свою працю.

Росія довела, що до людської цивілізації вона не має жодного стосунку. Масові вбивства й зґвалтування, руйнування й сміх під це – це і є суть цієї "цивілізації". Якесь варварське середньовіччя. Ми це розуміли й раніше, але сьогодні це зрозумів світ,

– заявив Подоляк.

Де місце Росії

За словами радника, Росія примудрилась за 2 місяці вбити все, що стосується Радянського Союзу і встановлювати монументи Лєніну як свідчення, що вони прийшли цивілізувати іншу країну. Окупанти роблять це на Півдні.

"Ще ж вкрасти унітаз – це теж національна ідея. Тому продовжуємо захищати Україну й доводити світу очевидне – Росія неконкурентна держава і її місце десь дуже далеко від цивілізації", – додав Подоляк.

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