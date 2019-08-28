Свобода слова окончательно становится заложницей политики, – Томиленко о назначении Шуфрича

Нестора Шуфрича из "Оппоплатформы – За жизнь" согласовали на главу Комитета Рады по вопросам свободы слова 27 августа. Также в парламенте в целом ослабла площадка для защиты журналистов и СМИ. Все это означает значительную политизацию темы свободы слова.

Перевод тематики свободы слова в политическую плоскость выгоден ОПЗЖ – это будет хорошая площадка для оппозиционной риторики. Но также такая ситуация является выгодной и для "Слуги народа" – ведь, мол, о каких ущемлениях прав журналистов можно говорить, если профильный комитет Рады возглавляет оппозиционный политик. Об этом написал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

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Сложившуюся сейчас ситуацию Томиленко видит как логическое продолжение отношения к свободе слова предыдущей власти. При Порошенко Комитет свободы слова "также был элементом власти и не выполнял ни контролирующей функции, ни эффективной защитной".

Чтобы в Украине была постоянной политическая традиция уважать право оппозиции контролировать власть в вопросах соблюдения свободы слова, и оппозиция при этом делегировала бы на должность председателя Комитета авторитетного депутата из медийной среды – сегодня не было бы этих страстей по кандидатуре Шуфрича,

– отметил председатель НСЖУ.

По мнению Томиленко, ОПЗЖ могла бы профессионально защищать права журналистов и СМИ. Например, если бы руководить профильным комитетом стал бы Юрий Павленко, а не Нестор Шуфрич.

"Председатель парламентского комитета по свободе слова – это, прежде всего, обязанность! Преданно защищать свободу слова и журналистов. Пока что эта должность долгое время остается в украинском парламенте вакантной", – подытожил Томиленко.

О назначении – подробнее: Комитет свободы слова в новой Раде возглавит Нестор Шуфрич

Кто такой Нестор Шуфрич?

Украинский политик, который свою деятельность начал в партии Виктора Медведчука – СДПУ(о) (от этой политсилы был нардепом в 1998-2006 годах). В 2006 – 2007 был министром по вопросам чрезвычайных ситуаций в правительстве Януковича. С 2007 снова депутат, уже от "Партии регионов". 16 января 2014 года голосовал за диктаторские законы Януковича. После Майдана перешел в "Оппозиционный блок", 7 в списке прошел в Раду. В 2019 депутатом стал от ОПЗЖ.



Известен целым рядом медиа-скандалов. Например, в 2002 году во время скандальных перевыборов на одномандатном округе 201 в Черкассах из-за массовых подкупов избирателей 20-гривневые купюры назвали в честь победителя выборов – "несторками". А в 2017 году генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил народного избранника в неуплате налогов на сумму около 40 миллионов гривен. В сети популярен мем "Шуфрич не битый уже ... дней" (30 сентября 2014 Шуфрича избили несколько десятков активистов, и с тех пор политик не посещал Одессу, которую до избиения называл "родным городом").