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      Свобода слова остаточно стає заручницею політики, – Томіленко про призначення Шуфрича

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      Шуфрич очолить парламентський комітет – з питань свободи слова
      Шуфрич очолить парламентський комітет – з питань свободи слова / oligarh.media

      Нестора Шуфрича з "Опоплатформи – За життя" погодили на голову Комітету Ради з питань свободи слова 27 серпня. Також у парламенті загалом послабився майданчик для захисту журналістів та ЗМІ. Усе це означає значну політизацію теми свободи слова.

      Переведення тематики свободи слова у політичну площину вигідне ОПЗЖ – це ж буде гарний майданчик для опозиційної риторики. Але також вигідною така ситуація є і для "Слуги народу" – адже, мовляв, про які утиски прав журналістів можна говорити, якщо профільний комітет Ради очолює опозиційний політик. Про все це написав голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

      Читайте також: Призначення Шуфрича – це не дуже вдалий крок, – Гайдай

      Ситуацію, що склалася зараз, Томіленко бачить як логічне продовження ставлення до свободи слова попередньої влади. За Порошенка Комітет свободи слова "також був елементом влади і не виконував ні контролюючої функції, ні ефективної захисної".

      Аби в Україні була сталою політична традиція поважати право опозиції контролювати владу у питаннях дотримання свободи слова, і опозиція при цьому делегувала би на посаду голови Комітету авторитетного депутата з медійного середовища – сьогодні не було цих пристрастей щодо кандидатури Шуфрича,
      – зазначив голова НСЖУ.

      На думку Томіленка, ОПЗЖ могла б професійно захищати права журналістів та ЗМІ. Наприклад, якби керувати профільним комітетом став би Юрій Павленко, а не Нестор Шуфрич.

      "Голова парламентського комітету по свободі слова – це, найперше, обов'язок! Віддано захищати свободу слова та журналістів. Поки що ця посада тривалий час лишається в українському парламенті вакантною", – підсумував Томіленко.

      Про призначення – детальніше: Комітет свободи слова у новій Раді очолить Нестор Шуфрич

      Хто такий Нестор Шуфрич?Український політик, що свою діяльність почав у партії Віктора Медведчука – СДПУ(о) (від цієї політсили був нардепом у 1998-2006 роках). У 2006 – 2007 був міністром із питань надзвичайних ситуацій в уряді Януковича. Із 2007 знову депутат, вже від "Партії регіонів". 16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони Януковича. Після Майдану перейшов до "Опозиційного блоку", 7 у списку пройшов до Ради. У 2019 депутатом став від ОПЗЖ.

      Відомий цілою низкою медіа-скандалів. Наприклад, у 2002 році під час скандальних перевиборів на одномандатному окрузі 201 у Черкасах через масові підкупи виборців 20-гривневі купюри назвали на честь переможця виборів – "несторками". А у 2017 році генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив народного обранця у несплаті податків на суму близько 40 мільйонів гривень.У мережі популярний мем "Шуфрич не битий вже ... днів" (30 вересня 2014 Шуфрича побили кілька десятків активістів і відтоді політик не відвідував Одесу, яку до побиття називав "рідним містом").

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Журналісти ЗМІ Нестор Шуфрич
      Джерело: 24 канал
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