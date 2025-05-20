Свободное Поле сейчас находится под контролем Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 128-ю ОГШБр.

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Россияне не захватили Свободное Поле в Донецкой области

Недавно в сети россияне распространяли видео, которое якобы доказывало захват российскими войсками населенного пункта Вольное Поле Донецкой области. В 128-й ОГШБр это опровергли.

Группа россиян проникла в населенный пункт, на радостях оккупанты даже сразу сняли видео, где размахивают триколором. Однако их радость длилась недолго. Уже через несколько минут после съемки "успехов" россияне получили "праздничный подарок" от Сил обороны Украины.

"Освободителей" уничтожили бойцы 15-го отдельного горно-штурмового батальона 128 отдельной горно-штурмовой бригады вместе с побратимами из 31-й отдельной механизированной бригады.

Украинские защитники подчеркнули, что Свободное Поле и в дальнейшем контролирует Украина.