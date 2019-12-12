"Свободовца" Кайду задержали из-за драки со "слугой народа" Богданцем: видео

В квартиру политика правоохранители пришли еще в 5 утра 12 декабря. Так, Кайде сообщили, что собираются провести в его квартире обыск.

Во время следственных действий жена "свободовца" пыталась остановить правоохранителей и допытывалась, почему они пришли во временное жилище семьи в Киеве, а не по месту регистрации. Видео словесной перепалки и задержания экс-депутата обнародовал на своей фейсбук-странице лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

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Задержание "свободовца" Алексея Кайды: видео

Кто такой Алексей Кайда?

Бывший депутат Верховной Рады 7 созыва. С 2009 по 2012 год занимал должность главы Тернопольской областной рады. Участвовал в АТО (с августа 2014 года). Действующий заместитель председателя Ивано-Франковского городского совета.



В светские хроники попал после своего кратковременного брака с известной украинской биатлонисткой Еленой Пидгрушной. Впрочем, пара развелась, не прожив вместе и 3 лет.

Что известно о драке политиков

Инцидент произошел 11 декабря во время заседания земельного комитета Верховной Рады, где рассматривался вопрос открытия рынка земли в Украине. Там бывшие нардепы от "Свободы" подрались с действующими нардепами из "Слуги народа".

Драка в кулуарах Рады: видео

От "Свободы" участниками столкновения стали Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко, вместе с ними трепал политика Алексей Кайда. Со "Слуг народа" в схватке участвовал нардеп Андрей Богданец.

Утром 12 декабря к Кайде пришли с обыском после драки в парламенте. Его задержали по заявлению Богданца. Последний после драки попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Кто такой Богданец?

Что известно об Андрее Богданце? Это нардеп от "Слуги народа" в Верховной Раде 9 созыва. Прошел в парламент по мажоритарному избирательному округу №163 (Тернополь). С 2014 года работал заместителем гендиректора на ЧАО "Птицефабрика Тернопольская". Участвовал в АТО, в частности является участником боевых действий в Песках Донецкой области.



Кстати, имеет судимость за нанесение телесных повреждений средней тяжести. Об этом недавно сам признался.



В декларации по 2018 год он указывает, что имеет в собственности земельный участок в Тернополе площадью 600 квадратных метров, заработную плату за работу на птицефабрике в размере 69210 гривен и хранит на счете в банке 52 тысячи долларов.