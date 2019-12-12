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      "Свободівця" Кайду затримали через бійку зі "слугою народу" Богданцем: відео

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      Олексій Кайда у наручниках під час затримання / фото з соцмереж

      До помешкання політика правоохоронці прийшли ще о 5 ранку 12 грудня. Так, Кайді повідомили, що збираються провести у його квартирі обшук.

      Під час слідчих дій дружина "свободівця" намагалася зупинити правоохоронців та допитувалась, чому вони прийшли у тимчасове помешкання родини у Києві, а не за місцем реєстрації. Відео словесної перепалки та затримання ексдепутата оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

      Актуально: Правоохоронці вручили підозру "свободівцю" Кайді після бійки зі "слугою народу"

      Затримання "свободівця" Олексія Кайди: відео

      Хто такий Олексій Кайда? Колишній депутат Верховної Ради 7 скликання. З 2009 по 2012 рік обіймав посаду очільника Тернопільської обласної ради. Брав участь в АТО (з серпня 2014 року). Чинний заступник голови Івано-Франківської міської ради.

      У світські хроніки потрапив після свого короткотривалого шлюбу з відомою українською біатлоністкою Оленою Підгрушною. Втім, пара розлучилась не проживши разом і 3 років.

      Що відомо про бійку політиків

      Інцидент стався 11 грудня під час засідання земельного комітету Верховної Ради, де розглядали питання відкриття ринку землі в Україні. Там колишні нардепи від "Свободи" побилися із чинними нардепами зі "Слуги народу".

      Бійка в кулуарах Ради: відео

      Від "Свободи" учасниками сутички стали Едуард Леонов та Ігор Мірошниченко, разом із ними шарпав політика Олексій Кайда. Зі "Слуг народу" у сутичці брав участь нардеп Андрій Богданець.

      Вранці 12 грудня до Кайди прийшли з обшуком після бійки в парламенті. Його затримали за заявою Богданця. Останній після бійки потрапив до лікарні з підозрою на струс мозку.

      Хто такий Богданець? Що відомо про Андрія Богданця?Це нардеп від "Слуги народу" у Верховній Раді 9 скликання. Пройшов до парламенту по мажоритарному виборчому округу №163 (Тернопіль). З 2014 року працював заступником гендиректора на ПрАТ "Птахофабрика Тернопільська". Брав участь в АТО, зокрема є учасником бойових дій у Пісках на Донеччині.

      До речі, має судимість за нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Про це нещодавно сам зізнався.

      У декларації за 2018 рік він вказує, що має у власності земельну ділянку у Тернополі площею 600 метрів квадратних, заробітну плату за роботу на птахофабриці у розмірі 69210 гривень і зберігає на рахунку у банку 52 тисячі доларів.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини Поліція Верховна Рада Слуга народу ВО "Свобода"
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