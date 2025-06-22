Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Покровском направлении российские захватчики совершили 43 штурма в районе 16 населенных пунктов. По предварительным данным, ликвидировано 222 оккупанта, из них 126 – безвозвратно. Уничтожен один танк, два терминала спутниковой связи, девять мотоциклов, шесть авто, десятки дронов и еще несколько единиц техники. Четыре боя еще продолжаются.

направлении российские захватчики совершили 43 штурма в районе 16 населенных пунктов. По предварительным данным, ликвидировано 222 оккупанта, из них 126 – безвозвратно. Уничтожен один танк, два терминала спутниковой связи, девять мотоциклов, шесть авто, десятки дронов и еще несколько единиц техники. Четыре боя еще продолжаются. На Купянском направлении пять атак врага отбиты вблизи Загрызово и Голубовки.

направлении пять атак врага отбиты вблизи Загрызово и Голубовки. На Лиманском направлении направлении украинские бойцы остановили 12 штурмов у Грековки, Редкодуба, Ямполовки, Зеленой Долины, Торского, Чернещины, Ольговки, Нового Мира, Карповки. Еще четыре боя продолжаются.

направлении украинские бойцы остановили 12 штурмов у Грековки, Редкодуба, Ямполовки, Зеленой Долины, Торского, Чернещины, Ольговки, Нового Мира, Карповки. Еще четыре боя продолжаются. На Северском направлении противник штурмовал 12 раз возле Григорьевки и в сторону Серебрянки. Восемь боев продолжаются.

направлении противник штурмовал 12 раз возле Григорьевки и в сторону Серебрянки. Восемь боев продолжаются. На Краматорском направлении защитники Украины сдержали шесть атак вблизи Белой Горы, Ступочек и Предтечино. Один бой еще продолжается.

направлении защитники Украины сдержали шесть атак вблизи Белой Горы, Ступочек и Предтечино. Один бой еще продолжается. На Торецком направлении враг десять раз пытался прорвать оборону в районах Дилиевки, Щербиновки, Яблоновки. Девять атак отбито, одна еще продолжается.

направлении враг десять раз пытался прорвать оборону в районах Дилиевки, Щербиновки, Яблоновки. Девять атак отбито, одна еще продолжается. На Новопавловском направлении враг атаковал четыре раза возле Мирного, Шевченко и Свободного Поля. Два боя продолжаются. Нанесены авиаудары по нескольким селам, в частности по Новополю и Ольговке.

направлении враг атаковал четыре раза возле Мирного, Шевченко и Свободного Поля. Два боя продолжаются. Нанесены авиаудары по нескольким селам, в частности по Новополю и Ольговке. На Ореховском направлении три атаки в районе Новоандреевки и Каменского были безуспешными. Авиация России бомбила Лобково и Степногорск.

направлении три атаки в районе Новоандреевки и Каменского были безуспешными. Авиация России бомбила Лобково и Степногорск. На Приднепровском направлении направлении две атаки врага провалились.

направлении две атаки врага провалились. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские бойцы отбили семь атак. Враг нанес три авиаудара и провел более 150 артобстрелов.

направлениях украинские бойцы отбили семь атак. Враг нанес три авиаудара и провел более 150 артобстрелов. На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили шесть атак в районе Волчанска, Каменки, Красного Первого, Фиголевки и в направлении Липцов.

Защитники подытожили, что враг нанес четыре ракетных удара 12 ракетами и 54 авиационных удара, сбросив 80 управляемых авиационных бомб. Также использовал для ударов 1131 дрон-камикадзе и совершил 4 431 обстрел населенных пунктов и позиций украинских бойцов.

К слову, общие потери личного состава России уже превысили 1 010 000 человек. За 21 июня Силы обороны ликвидировали еще 1060 оккупантов.