Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Яка ситуація на фронті
- На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 43 штурми в районі 16 населених пунктів. За попередніми даними, ліквідовано 222 окупанти, з них 126 – безповоротно. Знищено один танк, два термінали супутникового зв’язку, дев’ять мотоциклів, шість авто, десятки дронів і ще кілька одиниць техніки. Чотири бої ще тривають.
- На Куп’янському напрямку п’ять атак ворога відбито поблизу Загризового та Голубівки.
- На Лиманському напрямку українські бійці зупинили 12 штурмів біля Греківки, Рідкодуба, Ямполівки, Зеленої Долини, Торського, Чернещини, Ольгівки, Нового Миру, Карпівки. Ще чотири бої тривають.
- На Сіверському напрямку противник штурмував 12 разів біля Григорівки та в бік Серебрянки. Вісім боїв продовжуються.
- На Краматорському напрямку захисники України стримали шість атак поблизу Білої Гори, Ступочок і Предтечиного. Один бій ще триває.
- На Торецькому напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборону в районах Диліївки, Щербинівки, Яблунівки. Дев’ять атак відбито, одна ще триває.
- На Новопавлівському напрямку ворог атакував чотири рази біля Мирного, Шевченка та Вільного Поля. Два бої тривають. Нанесено авіаудари по кількох селах, зокрема по Новополю й Ольгівці.
- На Оріхівському напрямку три атаки в районі Новоандріївки та Кам’янського були безуспішними. Авіація Росії бомбардувала Лобкове й Степногірськ.
- На Придніпровському напрямку дві атаки ворога провалилися.
- На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські бійці відбили сім атак. Ворог завдав трьох авіаударів і провів понад 150 артобстрілів.
- На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили шість атак в районі Вовчанська, Кам'янки, Красного Першого, Фиголівки та в напрямку Липців.
Захисники підсумували, що ворог завдав чотирьох ракетних ударів 12 ракетами та 54 авіаційних ударів, скинувши 80 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 1131 дрон-камікадзе та здійснив 4 431 обстріл населених пунктів та позицій українських бійців.
До слова, загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 010 000. За 21 червня Сили оборони ліквідували ще 1060 окупантів.