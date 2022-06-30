Где оккупанты штурмуют и наступают на позиции ВСУ: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Начались 127 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Генштаб ВСУ сообщает, что на утро 30 июня российские войска пытаются вести наступление в нескольких направлениях.

Наступление россиян сопровождается массированными авиаударами – их тактика. Оккупанты беспощадно уничтожают все на своем пути.

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Где оккупанты штурмуют и наступают на позиции ВСУ: информация с фронта

Россияне вели штурмовые действия в районе населенного пункта Дементиевка, но ВСУ подавили попытки оккупантов, поэтому им пришлось отойти. При этом россияне нанесли авиационных ударов вблизи Прудянки и Верхнего Салтова.

На Донецком направлении продолжается ожесточенное сражение. При поддержке артиллерии враг пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут . Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Северск. Нанес авиаудару неподалеку от Волчаярки. Враг ведет наступление вблизи Верхнекаменки и штурмует район Лисичанского нефтеперерабатывающего завода . Продолжаются боевые действия.

На Бахмутском направлении российские войска наступали в районах населенных пунктов Клиново и Новолуганское и проводили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Но украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери. В обоих случаях враг отошел. Но при этом оккупанты совершали обстрелы недалеко от Берестового, Покровского и Звоновки и авиационный удар в районе Покровского.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал районы Водяного, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Полтавки, Новоукраинского, Новоселки и Орехова. Нанес авиационных ударов по позициям ВСУ вблизи Авдеевки и Щербаково. Пытался вести штурмовые действия в районе Павловки, но успеха не имел, поэтому отошел.

Ситуация в других направлениях

В Харьковском направлении враг держит оборону ранее занятых позиций и обстреливает из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы города Харьков, а также населенных пунктов Питомник, Украинка, Победа, Дементиевка, Прудянка, Коробочкино и Рубежное.

На Славянском направлении оккупанты перегруппировываются и обороняются. Осуществляют обстрелы из артиллерии разных калибров в районах Мазановки, Дубровного и Краснополья.

В Краматорском направлении враг активных боевых действий не проводил, но обстреливал украинские позиции по артиллерии.

На Южнобужском направлении противник продолжает систематически обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру и производит перегруппировку войск. Нанес ракетно-авиационные удары в районах Княжевки, Потемкиного и Березнеговатого. Вел воздушную разведку. Продолжает сохраняться угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

На Северском направлении без особых изменений.

Что происходит на белорусской границе

В готовности к применению в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси до сих пор находятся в приграничных районах Брестской и Гомельской областей. По имеющейся в Генштабе информации, военные комиссариаты этих областей изучают возможности проведения скрытой мобилизации населения.

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