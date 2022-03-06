Сводка Генштаба ВСУ: важная информация об угрозе со стороны Приднестровья

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 5 марта в Приднестровье российские войска находятся в боевой готовности. Однако глава боевиков пока якобы не готов идти против Украины.

Также в нашем Генштабе рассказали, что морально-психологическое состояние россиян в непризнанной псевдореспублике – низкое. Приднестровье, напомним, является частью Молдовы, но оккупировано россиянами.

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Войска в Приднестровье – в боевой готовности, но против Украины обещают не выступать

Подразделения российских войск в зоне самопровозглашенной "ПМР" (Приднестровье, являющееся частью Молдовы, но оккупированное Россией) находятся в повышенной боевой готовности. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Однако их морально-психологическое состояние – на низком уровне. Большинство военнослужащих не желают участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Что интересно, "председатель ПМР" Красносельский якобы исключает возможность привлечения своих войск к участию в войне России против Украины.

Отметим: сложно верить российским приспешникам, так что и за тем направлением надо внимательно следить.

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