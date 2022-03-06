Також у нашому Генштабі розповіли, що морально-психологічний стан росіян у невизнаній псевдореспубліці – низький. Придністров'я, нагадаємо, є частиною Молдови, але окуповане росіянами.

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Війська у Придністров'ї – у бойовій готовності, але проти України обіцяють не виступати

Підрозділи російських військ у зоні самопроголошеної "ПМР" (Придністров'я, яке є частиною Молдови, але окуповане Росією) перебувають у підвищеній бойовій готовності. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.

А проте їхній морально-психологічний стан – на низькому рівні. Більшість військовослужбовців не бажають брати участь у бойових діях на території України.

Що цікаво, "голова ПМР" Красносельський начебто виключає можливість залучення своїх військ до участі у війні Росії проти України.

Зауважимо: складно вірити російським посіпакам, тож і за тим напрямком слід пильно стежити.

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