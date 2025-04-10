Только за эти сутки на фронте произошло 125 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

За эти сутки на Харьковском направлении украинские войска отбили 4 вражеские атаки в районе Волчанска. Однако россияне нанесли авиационный удар по районам населенных пунктов Уды и Казачья Лопань.

На Купянском направлении оккупанты 5 раз атаковали укрепления Сил обороны в направлении Новой Кругляковки, Песчаного и в районе Загрызово. Наши защитники успешно отбили 2 атаки, 3 боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Ямполовка и в направлениях Торского, Дроновки, Грековки, Ольговки, Катериновки, Новомихайловки. 6 боестолкновений еще продолжаются.

На Северском направлении украинские воины отбили 5 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и в районах Белогоровки, Верхнекаменского. 2 боя продолжаются.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили 3 вражеские атаки вблизи Белой Горы и Курдюмовки.

На Торецком направлении оккупанты 19 раз штурмовали украинские позиции в сторону Дружбы и в районе Торецка. Однако все атаки удалось остановить.

На Покровском направлении враг совершил 42 штурма. Наибольшая активность наблюдается в направлениях Романовки, Александрополя, Сергеевки, Котляровки и вблизи Калинового, Серебряного, Тарасовки, Сухой Балки, Валентиновки, Елизаветовки, Лисовки, Зверевого, Удачного, Преображенки, Андреевки, Богдановки. Продолжается 10 боестолкновений. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары по районам населенного пункта Гродовка.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 92 и ранили 96 оккупантов, уничтожили десять автомобилей, пять мотоциклов, четыре квадроцикла, радиолокационную станцию “Енот” и антенну БпЛА, существенно повредили 152-мм самоходную гаубицу и два миномета,

– говорят в Генштабе.

Отметим, что потери России в войне с Украиной продолжают расти. Только за 10 апреля Силы обороны ликвидировали 1420 оккупантов и 363 единицы вражеской техники и вооружения.

На Новопавловском направлении оккупанты дважды безрезультатно пытались прорваться вблизи Константинополя и в направлении Багатира.

На Гуляйпольском направлении, в районе Привольного, украинские защитники остановили 3 вражеские атаки. Однако, населенные пункты Новодаровка, Гуляйполе и Железнодорожное подверглись авиаударам управляемыми бомбами и неуправляемыми ракетами.

На Ореховском направлении ударам неуправляемыми авиационными ракетами подверглись Щербаки и Павловка.

На Приднепровском направлении враг провел две бесполезные атаки в сторону позиций наших защитников.

На Курском направлении с начала суток зафиксировано 22 боестолкновения. Кроме того, российские военные нанесли 40 авиаударов, применив 54 КАБ, а также совершили 305 артиллерийских обстрелов, в том числе 12 – с РСЗО.