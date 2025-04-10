Лише цієї доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

Цієї доби на Харківському напрямку українські війська відбили 4 ворожі атаки в районі Вовчанська. Проте росіяни завдали авіаційного удару по районах населених пунктів Уди та Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку окупанти 5 разів атакували укріплення Сил оборони в напрямку Нової Кругляківки, Піщаного та в районі Загризового. Наші оборонці успішно відбили 2 атаки, 3 боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Надія, Нове, Ямполівка та в напрямках Торського, Дронівки, Греківки, Ольгівки, Катеринівки, Новомихайлівки. 6 боєзіткнень ще тривають.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 5 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагались просунутися у бік Григорівки та в районах Білогорівки, Верхньокам’янського. 2 бої тривають.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 3 ворожі атаки поблизу Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку окупанти 19 разів штурмували українські позиції у бік Дружби та в районі Торецька. Проте всі атаки вдалося зупинити.

На Покровському напрямку ворог здійснив 42 штурми. Найбільша активність спостерігається в напрямках Романівки, Олександрополя, Сергіївки, Котлярівки та поблизу Калинового, Срібного, Тарасівки, Сухої Балки, Валентинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Преображенки, Андріївки, Богданівки. Триває 10 боєзіткнень. Окрім цього, росіяни завдали авіаударів по районах населеного пункту Гродівка.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 92 та поранили 96 окупантів, знищили десять автомобілів, п’ять мотоциклів, чотири квадроцикли, радіолокаційну станцію “Єнот” та антену БпЛА, суттєво пошкодили 152-мм самохідну гаубицю та два міномети,

– кажуть у Генштабі.

Зазначимо, що втрати Росії у війні з Україною продовжують зростати. Лише за 10 квітня Сили оборони ліквідували 1420 окупантів та 363 одиниці ворожої техніки й озброєння.

На Новопавлівському напрямку окупанти двічі безрезультатно намагалися прорватися поблизу Костянтинополя та в напрямку Багатиря.

На Гуляйпільському напрямку, в районі Привільного, українські захисники зупинили 3 ворожі атаки. Однак, населені пункти Новодарівка, Гуляйполе та Залізничне зазнали авіаударів керованими бомбами та некерованими ракетами.

На Оріхівському напрямку ударів некерованими авіаційними ракетами зазнали Щербаки та Павлівка.

На Придніпровському напрямку ворог провів дві марні атаки у бік позицій наших захисників.

На Курському напрямку з початку доби зафіксовано 22 боєзіткнення. Окрім того, російські військові завдали 40 авіаударів, застосувавши 54 КАБ, а також здійснили 305 артилерійських обстрілів, зокрема 12 – із РСЗВ.