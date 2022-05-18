Своего рода компенсация за серию провалов, – Зеленский о последних атаках России на Украину

83 день обороны Украины начался с серьезной комбинации российских ударов по Украине. Российские ракеты были направлены в ряд населенных пунктов Украины, кроме этого, наблюдалась усиленная диверсионная активность в пограничных районах Украины.

Об этом в ночь на 18 мая заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Обстрелы украинских городов: главное за 17 мая

Зеленский напомнил, что только за сутки россияне нанесли ракетные обстрелы по:

Львовской области,

Сумской области,

Черниговской области.

Кроме того, авиаудары зафиксировали в Луганской области.

Все это не просто создание напряжения для нашего государства, не просто испытание наших сил. Это, своего рода, попытка компенсации российской армии за серию провалов на Востоке и Юге нашей страны,

– отметил Зеленский.

Он считает, что россияне не могут продемонстрировать успех общевойсковыми действиями на тех направлениях, где пробуют наступать, из-за этого пытаются показать успех путем ракетных ударов и другой активности. Впрочем, и это не демонстрирует желаемых результатов.

Эти удары, как и многие предыдущие, кардинально ничего не меняют. Тем более, что наша противовоздушная оборона и противодиверсионные меры становятся все крепче,

– заверил Зеленский.

Смотрите ночное обращение Зеленского за 17 мая

Главное за 83 день обороны Украины: коротко

Около полуночи во Львове во время воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов. Мэр города Андрей Садовый подтвердил эту информацию и призвал людей находиться в укрытиях.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что во Львовской области работала ПВО и объяснил, что Россия снова обстреляла объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей.

Впоследствии Козицкий добавил, что в результате вражеской ракетной атаки по Львовской области повреждена железнодорожная инфраструктура. Известно, что разрушениям подвергся объект Укрзализныци в Яворовском районе.

Около 9 утра стало известно, что российские военные обстреляли подразделение пограничников в Сумской области. По информации Генштаба ВСУ, оккупанты били из минометов.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о ракетных ударах по поселку Десна. В результате вражеской атаки погибли местные жители. Сейчас известно о 8 жертвах. Еще 12 получили травмы.

Оккупанты продолжили вести разведку на территории Запорожья. Сообщается, что они наращивают инженерные позиции, а также обстреливают города и села, где находится гражданское население.

Советник главы МВД Виктор Андрусив отметил, что россияне пытаются перерезать трассу Бахмут – Северодонецк, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ, однако наши защитники имеют шанс удачно завершить операцию на Харьковском направлении.

В 19:06 российская армия атаковала важное для Донецкой области предприятие – Knauf Украина, что в Соледаре. Пострадавших нет.

Кстати – 17 мая Зеленский выступил на Каннском кинофестивале: смотрите видео