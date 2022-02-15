Своевременное решение: Зеленский поблагодарил Канаду за летальное оружие и помощь
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский обратился к Джастину Трюдо со словами благодарности за своевременную финансовую помощь от Канады. Речь идет о более полумиллиарда долларов.
Президент подчеркнул, что "вместе мы намного сильнее". Об этом он сообщил в социальных сетях.
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Спасибо Джастину Трюдо за своевременное решение предоставить Украине дополнительный пакет финансовой помощи на сумму полумиллиарда долларов,
– отметил Владимир Зеленский.
Трюдо пообещал кредит и оружие
Ранее премьер-министр Канады пообещал нашему государству кредит на 500 миллионов канадских долларов. В то же время политик рассказал о предоставлении нам летального оружия на 7,8 миллиона долларов.
Таким образом страна присоединится к США, Великобритании, Болгарии, Чехии, Нидерландам и Польше в поставках оружия для Украины. Все это – из-за роста угрозы российского вторжения.Обратите внимание! Ранее Канада предоставила Украине 120 миллионов долларов и нелетальное оружие.
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Текст публикации Владимира Зеленского:
Спасибо Джастину Трюдо за своевременное решение предоставить Украине дополнительный пакет финансовой помощи на сумму полумиллиарда долларов. Вместе мы намного сильнее!