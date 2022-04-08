В свои 24 он почти полностью седой: история молодого воина Ярослава

На странице Генерального штаба ВСУ рассказали об украинском бойце, который в 24 года поседел.

Ярослав утверждает, что это невысокая плата за сожженные вражеские танки, склады с боеприпасами, бензовоз, разбитый рашистский блокпост.

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А также за 7 атак вражеской авиации за сутки, которые удалось пережить без потерь.

Все мои ребята живы. Что может быть важнее? А слова побратимов "Ты наша поддержка" и то, как они жмут мне руку после боя – мое самое главное признание,

– рассказал Ярослав.

"А седых волос я не считаю. Всегда говорю: главное, что голова на месте, а какого цвета на ней волосы, – это глупость. А война, как ничто другое, учит ценить главное – жизнь...", – добавил Ярослав.

Ярослав / Фото Генеральный штаб ВСУ

В Генштабе отметили, что украинский защитник мало говорит о себе, больше о "своих ребятах".

"Несмотря на свой молодой возраст, он их опора и движущая сила. Он сплачивает, учит преодолевать страх и ведет в бой. Его настроение, его пыл, его праведная ярость, его человечность, острое чувство справедливости, еще почти юношеская искренность и непреклонность мужчины и воина, его стремление защитить – все это дает силы верить: Украина выстоит и победит!", – прокомментировали в Генеральном штабе ВСУ.

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