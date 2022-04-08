Ярослав стверджує, що це невисока плата за спалені ворожі танки, склади з боєприпасами, бензовоз, розбитий рашистський блокпост.

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А також за 7 атак ворожої авіації за добу, які пощастило пережити без втрат.

Всі мої хлопці живі. Що може бути важливішим? А слова побратимів "Ти наша підтримка" і те, як вони тиснуть мені руку після бою – моє найголовніше визнання,

– розповів Ярослав.

"А сивих волосин я не рахую. Завжди кажу: головне, що голова на місці, а якого кольору на ній волосся, – то дурниця. А війна, як ніщо інше, вчить цінувати головне – життя…", – додав Ярослав.



Ярослав / Фото Генеральний штаб ЗСУ​

У Генштабі зазначили, що український захисник мало говорить про себе, більше про "своїх хлопців".

"Попри свій молодий вік, він їхня опора і рушійна сила. Він згуртовує, навчає переборювати страх і веде у бій. Його настрій, його запал, його праведна лють, його людяність, гостре відчуття справедливості, ще майже юнацька щирість і непохитність чоловіка і воїна, його прагнення захистити – все це дає сили вірити: Україна вистоїть і переможе!", – прокоментували у Генеральному штабі ЗСУ.

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