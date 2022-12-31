Эти истории – это живая война: итоги проекта СВОИ, который помог изменить жизнь наших героев

Одним из самых масштабных проектов нашей команды в этом году стали СВОИ, в рамках которого мы рассказали десятки историй. Наша команда работала над ним 9 месяцев и мы хотели бы поделиться с вами итогами нашей работы, которая меняла жизнь наших героев и даже меняла нас.

СВОИ – это 82 истории разных людей из разных городов, которых объединило одно – война коренным образом изменила их жизнь. Всем им пришлось покинуть родной дом из-за российских оккупантов и строить жизнь заново в других городах или селах.

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Миллионы просмотров и десятки городов: СВОИ в цифрах

За время существования проекта мы рассказали 82 истории из 9 областей: Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Николаевской.

Нашими героями стали люди, которые из-за войны выехали из Харькова, Киева, Чернигова, Сум, Запорожья, Мариуполя, Северодонецка, Николаева, Ирпеня, Херсона, Золочева, Бородянки, Рубежного, Дергачив, Лисичанска, Прилук, Волновахи, Славянска, Бахмута, Каховки, Попасной, Краматорска, Бучи и Токмака.

На сайте 82 истории наших героев собрали более 2,2 миллионов просмотров. Еще 34 истории были опубликованы в формате видео на нашем канале в YouTube – там их просмотрели суммарно более 550 тысяч раз.

Люди разные, а горе – общее: о ком мы рассказывали в проекте

Все наши герои до полномасштабного вторжения России были совершенно разными. Кто-то строил новую жизнь после того, как оккупанты забрали их дом в 2014 году, кто-то строил планы на будущее, развивал собственный бизнес, радовался жизни и даже не подозревал, что настанет день, когда придется покинуть все. Кто-то до вторжения жил в маленькой деревне или городке, кто-то в большом городе, но беда постигла всех одна.

Наши герои – люди, которые убегали от войны или уезжали с оккупированных территорий, когда жизнь там стала невыносимой. Истории у всех разные, но общее одно – все они обрели новый дом в другом городе. Нашли друзей и поддержку, строят новую жизнь и мечтают о возвращении домой после победы и восстановления.

Также мы рассказывали о людях, которые эвакуировали свой бизнес в другие города, или о волонтерах, которые вывозили животных из-под обстрелов. Последнее – очень показательная вещь, которая доказывает, что для украинцев любая жизнь ценна, в том числе и животных, а где-то по ту сторону границы даже человеческая жизнь не стоит ничего.

Обо всех историях в одном тексте не рассказать, но всех их вы можете найти здесь.

Кто работал над проектом

Над этим масштабным проектом работала без преувеличения вся наша команда – журналисты, SMMщики, операторы, монтажеры и другие. За каждой историей, которую мы вам рассказывали, стоял большой объем работы – от поиска героя до вычитки финального текста, публикации на сайте и в соцсетях.

СВОИ – проект, у которого 2 сезона. В первом мы рассказали 10 историй людей, которые выехали под обстрелами из своих домов или пострадали от российской агрессии. Завершая этот цикл историй, мы и подумать не могли, что через несколько месяцев СВОИ станут самым масштабным проектом на нашем сайте.

Проект СВОИ начался стихийно. Мы не знали, как правильно, только чувствовали, что должны зафиксировать преступления этой войны. Российская агрессия лишила домов многих украинцев, и это адски болело. Потому что дом – это гораздо больше, чем стены. А вот как исцелить души людей, которые бросили все, чтобы спастись, как помочь адаптироваться в новом городе и сделать так, чтобы они не потеряли веру в победу? Мы задавали себе эти вопросы перед каждым разговором. А в результате сами же получали мощный запас несокрушимой энергии. Украинцы поистине несокрушимая нация. России никогда не победить наших людей, потому что каждый из нас, несмотря на пережитое, до конца готов защищать себя и страну. Мы видели эту готовность в глазах Сергея из Харькова, который в результате российского обстрела потерял жену, в глазах Наталии из Лисичанска, которая уехала, чтобы спасти сына и слышали из уст 5-летнего Артема – тоже из Луганщины. Все мы СВОИ в своей стране. И мы едины,

– подчеркнула Анастасия Лукашевская, автор первого сезона проекта.

Щемящая история маленького Артема из Луганской области: смотрите видео

После непродолжительного перерыва мы поняли, что можем рассказать еще много историй, но немного сместили акценты. Этот год стал трагическим для каждого и каждой из нас, поэтому целью следующего сезона проекта стала надежда – рассказать о том, как люди привыкали к новым городам, обустраивали новые дома и как им помогали ранее не знакомые люди.

Нашими героями стали врач, которого за укрывательство в Мариуполе украинских военных хотели расстрелять, но он вырвался. Женщина, муж которой попал в плен, а она потеряла весь бизнес и начала все с начала на Западе. Мама, которая с двумя маленькими детьми месяц жила в метро Харькова, а потом несколько дней ехала во Львов. Девушка, которая переехала из Донецкой области на Прикарпатье и там нашла свою судьбу, вышла замуж. Студент, у которого россияне дважды отбирали дом – в Крыму и Херсоне.

После первого сезона мы поняли, что историй так много и они все такие особенные, что нам нужно рассказывать еще и еще. Больше всего горжусь тем, что истории СВОИх повлияли и изменили жизнь людей. Кто-то нашел работу, кто-то друзей, кто-то жилье. Кому-то решили помочь благотворительные фонды. Кто-то помог зафиксировать преступления России, чьи-то показания стали решающими. СВОИ зафиксировали украинцев в момент наибольшего страха и отчаяния. Эти истории должны помнить не только мы, украинцы, но и весь мир. Эти истории – это живая война. Не из учебников и фотографий, а из эмоций людей – такая, какая она есть, обнаженная и ужасно болезненная,

– отметила Анастасия Зазуляк, главный редактор сайта.

И, пожалуй, наиболее приятным для каждого журналиста является то, что наша работа помогла героям интервью. Например, одна из наших героинь благодаря нашему проекту смогла найти новое жилье.



СВОИ – проект, который помогает / Скриншот

Каждый, кто работал над историями, которые появлялись в рамках проекта, переживал их. Поверьте, мы и сами не раз плакали от того, что слышали от наших героев после разговоров с ними.



Эмоции журналистки после разговора / Скриншот

"Свои. Непростые истории тех, кто уехал из дома, чтобы вернуться". Под таким лозунгом мы записали несколько историй, которые впоследствии дали старт большому и очень щемящему проекту. Помню, как в апреле мы говорили с нашими первыми героями – мамами с маленькими детьми. Было трудно слушать рассказы их бегства от российской оккупации, прицельных обстрелов, фильтраций. Но что мне запомнилось больше всего, так это маленький улыбающийся мальчик Артем из Лисичанска, который постоянно повторял "Я из Украины!". Он говорил это осознанно и с гордостью, будто хотел запечатлеть всем, что его дом, его город – это Украина и никак иначе. И даже будучи в убежище во Львове, он также дома, с другими украинцами, он свой и со СВОИми. За 9 месяцев мы рассказали почти 100 историй невероятных людей, которых Россия выгнала из дома, но они нашли новый дом и родных людей в других регионах, более безопасных. Каждая из этих историй о страхе и надежде. О доме и о побеге. Об украинцах, которые бежали, и которые принимали. О нас. О СВОИх в своей стране,

– подчеркнула Наталья Боднар, шеф-редактор сайта.

Завершение СВОИх: а что дальше?

Мы рассказали лишь маленькую часть историй людей, жизнь которых коренным образом изменила война, но этот проект стал одним из самых масштабных для нашей команды. Несмотря на то, что СВОИ завершаются, наша работа продолжается.

В этом году наш народ продемонстрировал свою силу и несокрушимость несмотря на все испытания, которые выпали на долю нашего государства и мы не можем не рассказывать об этом. В следующем году у нас будут новые проекты, новые герои и новые истории.

Не восхищаться украинцами невозможно, поэтому мы сделаем все, чтобы запечатлеть в памяти истории о нашей несокрушимости и нашей силе и сделаем все, чтобы никто и никогда не забывал о том, что мы пережили, чтобы следующие поколения украинцев помнили цену свободы и историю собственного народа.