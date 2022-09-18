Об этом мама девочки рассказала в интервью 24 каналу в рамках проекта СВОИ. Как отметила женщина, она перевела своего ребенка из киевского учебного заведения, поэтому сегодня девочка пошла в новую школу в Ивано-Франковске.

Читайте интервью полностью "Было страшно остановиться где-нибудь в поле": как Яна с 8-летней дочерью эвакуировались из Киева

Когда ребенок пошел в школу, его счастью не было предела

Как отметила Яна, из-за тяжелой ситуации в мире ее дочери очень не хватало социализации. Ведь сначала из-за COVID-19, а затем и из-за войны обучение было в онлайн-формате, а потому в привычном понимании в школу ребенок не ходил.

А тут так получилось, что 1 – 2 сентября они учились онлайн, потом походили несколько дней на уроки, а сейчас малая заболела немного, сидит дома. Но сказать, что ее счастью не было предела, это ничего не сказать. Ей не хватает общения с детьми, которое она так любит,

– рассказала Яна.

Поскольку Ивано-Франковск – новый город для семьи, женщина пока не рискует отпускать самого ребенка гулять во двор. Однако новые знакомства и друзей 8-летняя девочка уже находит не только в школе, но и в разных кружках.



8-летняя дочь Яны теперь учится в местной школе / Фото из личного архива Яны

Формат обучения для ребенка родители в большинстве своем могут выбирать самостоятельно

Как до начала учебного года 1 сентября, так и после родители в большинстве своем могут сами выбирать, в каком формате будет учиться их ребенок. Как отметили в Минобразования, это зависит от ситуации с безопасностью в регионах. Там, где риск российских ударов большой, обучение проходит только онлайн.

Обратите внимание! Как и родители, школа также может менять формат обучения в зависимости от ситуации в регионе.

Министр образования Сергей Шкарлет сообщал, что родителям, желающим перевести детей с одного вида обучения на другой, нужно обратиться к руководству учебного заведения с соответствующим заявлением. При этом нужно добавить:

документ, удостоверяющий личность,

медицинскую справку,

документ об образовании, если он есть.

Образцы таких заявлений можно найти в свободном доступе онлайн или обратиться в администрацию школы.

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