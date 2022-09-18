Про це мама дівчинки розповіла в інтерв'ю 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ. Як зазначила жінка, вона перевела свою дитину з київського навчального закладу, тож сьогодні дівчинка пішла у нову школу в Івано-Франківську.

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Коли дитина пішла у школу, її щастю не було меж

Як зазначила Яна, через важку ситуацію у світі її донці дуже не вистачало соціалізації. Адже спершу через COVID-19, а потім й через війну навчання було в онлайн-форматі, а тому у звичному розумінні в школу дитина не ходила.

А тут так вийшло, що 1 – 2 вересня вони навчалися онлайн, потім походили кілька днів на уроки, а зараз мала захворіла трохи, сидить вдома. Але сказати, що її щастю не було меж, це нічого не сказати. Їй не вистачає спілкування з дітьми, яке вона так любить,

– розповіла Яна.

Оскільки Івано-Франківськ – нове місто для сім'ї, жінка поки не ризикує відпускати саму дитину гуляти на двір. Однак нові знайомства та друзів 8-річна дівчинка уже знаходить не лише у школі, а й у різних гуртках.



8-річна донька Яни тепер навчається у місцевій школі / Фото з особистого архіву Яни

Формат навчання для дитини батьки здебільшого можуть обирати самостійно

Як до початку навчального року 1 вересня, так і після батьки здебільшого можуть самі обирати, у якому форматі вчитиметься їхня дитина. Як зазначили у Міносвіти, це залежить від безпекової ситуації у регіонах. Там, де ризик російських ударів великий, навчання відбувається лише онлайн.

Зверніть увагу! Як і батьки, школа також може змінювати формат навчання, залежно від безпекової ситуації в регіоні.

Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомляв, що батькам, які хочуть перевести дітей з одного виду навчання на інший, потрібно звернутися до керівництва навчального закладу з відповідною заявою. При цьому потрібно додати:

документ, що посвідчує особу,

медичну довідку,

документ про освіту, якщо він є.

Зразки таких заяв можна знайти у вільному доступі онлайн або звернутися до адміністрації школи.

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