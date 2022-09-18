В рамках проекта СВОИ 24 канал пообщался с Яной Дериховской, родом из сегодня оккупированной Херсонской области, которая последние 3 года жила с дочерью в Киеве. В первые дни полномасштабной войны она решила эвакуироваться на Запад Украины, поэтому собственными глазами видела, что происходило тогда на вокзале столицы.

Читайте интервью полностью "Было страшно остановиться где-нибудь в поле": как Яна с 8-летней дочерью эвакуировались из Киева

На наших глазах фактически распадались семьи

Безумные толпы, огромные очереди и поезда, которые даже не из Центрального вокзала Киева должны были отправляться. Эвакуироваться из столицы было много желающих, поэтому, если бы с Яной не было ребенка, она вряд ли бы сразу смогла выехать из города.

То, что мы видели на вокзале, не передать словами. Матери с младенцами заходили в поезда, а мужчины с ними прощались. А когда они увидятся снова – никто не знает. И весь вагон плачет вместе с ними,

– поделилась воспоминаниями женщина.

Паника, страх и отчаяние – таковы основные настроения там. На Центральном вокзале Киева, как и многих других тогда в Украине, фактически на глазах распадались семьи. Когда отцепили один из вагонов поезда и вывели оттуда людей – поднялся крик. Однако все отнеслись с пониманием и "подвинулись", чтобы эти люди могли уехать тоже.



Условия, в которых люди эвакуировались из столицы / Фото из личного архива Яны

В пути не обошлось без взаимопомощи. На задний план отошли все проблемы, которые раздражали бы в невоенное время. Тогда только одной заботой было, чтобы близкие были живы и здоровы.

Мы видели, что другим людям вообще не на чем сидеть, так отдали им свои чемоданы, у меня еще каремат был. Дочь у меня, конечно, молодец. "Спать? Спать. Здесь? Здесь. На каремате, да и уже хорошо", — как-то так она все это воспринимала. Потому что я ко всему стараюсь относиться с юмором. Живые? И отлично,

– рассказала Яна.



В Ивано-Франковске женщине с дочерью пришлось ночевать на вокзале / Фото из личного архива Яны

Стены – это не безопасность

Сегодня ситуация уже более-менее стабилизировалась, многие города были освобождены из-под оккупации. Однако Яна рекомендует, если вы находитесь в оккупированном городе или населенных пунктах, расположенных в зоне боевых действий — нужно непременно уезжать. Не стоит бояться покинуть родной дом и уехать в относительно более безопасные регионы.

"Ведь по меньшей мере – это безопасность жизни. То, что там какие-то стены есть… Они не спасут. Ракета не спросит тебя, не будет никакого "собеседования". Стены – это не безопасность, в этом случае это просто стены", – подчеркнула женщина.

Эвакуация из опасных районов Украины: последние новости

В Донецкой ОВА призывают местных жителей как можно быстрее эвакуироваться из области – ситуация в регионе очень напряженная. Там подчеркнули, что есть возможность бесплатно перезимовать в более безопасных регионах Украины.

К жителям региона возле ЗАЭС с призывом позаботиться о своей безопасности обратилась и Ирина Верещук. Ведь промежутки между российскими обстрелами становятся все короче. Так, в результате обстрелов Энергодара 7 сентября второй раз за сутки исчезло электроснабжение по всему городу.

Бесплатные эвакуационные поезда были запущены и для крымчан. Выехать можно из нескольких подконтрольных Украине городов.

"Эвакуацией" украинцев занимается и россия. Однако в Офисе Президента подчеркнули, что рф может использовать людей, как живой щит.

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