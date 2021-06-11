Свои сдали, – бывший пленник боевиков Деев рассказал, как попал в плен

Бывший военнопленный Иван Деев заявил, что попал к боевикам, потому что его сдали с нашей же стороны. Это произошло сразу после того, как АТОшник выполнил опасное служебное задание.
Российские наемники пытали бойца ежедневно в течение 1,5 года. О том, как готовился обмен, Деев рассказал в эфире программы.
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Никто ничего не говорил – Деев о подготовке обмена
Боец АТО попал в плен в феврале 2017 года. В том же году боевики говорили, что Деева уже подготовили к обмену. Однако процедура прошла, а бойца так и не забрали.
Потом сказали, что в 2018 году уже будет. Затем в 2019-м. За полгода до обмена приехали ОБСЕ и сказали, что нас включили в список,
– вспомнил бывший военнопленный.
Он не знал, почему его не обменяли, ведь все время сидел в одиночной камере: "Не было такого, чтобы кто-то что-то рассказал".
Когда ОБСЕ сообщила, что Деева таки обменяют, боевики не переставали его мучить.
"Полтора года они (пытки – 24 канал) были, когда я сидел в подвалах МВД, бывшего СБУ. Там они каждый день были", – признался Деев.
"Предательства у нас много", – АТОшник
В 2016 году Деева работал в тылу так называемой "ЛНР". Он получил задание ликвидировать оккупационного "министра народной милиции".
Задание было успешным, но через 3 часа взяли моего напарника, майора, из-за того, что сдали с нашей стороны. Предательства у нас много. Просто позвонили и сказали, где он находится, какая квартира и все,
– рассказал военный.
Что известно об Иване Дееве
- Он был участником Революции Достоинства, а впоследствии ушел добровольцем на войну.
- Деев служил в 8 полку спецназа ВСУ в Хмельницком.
- С 2016 года боец начал работать в контрразведке Службы безопасности Украины.
- В плен военный попал в феврале 2017 года, а освободили его в декабре 2019 года.
- 16 октября 2020 года на Деева и его жену напал представитель донецкого криминалитета. Злоумышленнику сообщили о подозрении. Ему грозит до 4 года лишения свободы.