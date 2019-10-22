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      "Свои забавные приколы": как необычно украинский армеец боролся с военной рутиной

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      Морпех с позывным "Дизайнер"
      Морпех с позывным "Дизайнер"

      "Дизайнер" – военнослужащий Вооруженных сил Украины, младший сержант, пулеметчик. В составе 503-го батальона морпехов он уничтожает оккупанта полтора года, а в целом защищает Украину от российской вооруженной агрессии на Донбассе с 2015-го.

      Война сильно истощает... Армеец рассказал, каким необычным способом преодолевал военную рутину. Об этом в эксклюзивном интервью для 24 канала: "Прекращение войны возможно исключительно силовым наступлением, – искреннее интервью с морпехом 503-го батальона".

      "У нас были свои забавные приколы, которые давали утешение на войне. Потому что куда без юмора? Например, я иногда надевал синюю пижамку, которая всех забавляла. Мне приходилось к друзьям ходить через все село. Часто были обстрелы, я носил броник, аптечку, каску и иногда надевал эту пижамку. Другим было забавно наблюдать, когда чувак в каске, бронике и этой одежке с аптечкой тулит по селу к ребятам. Еще в Водяном захотелось сделать бургеры, и я их сделал, и борщ тоже. С тех пор с удовольствием практикуем окопное меню. Как мы снимаем напряжение? Общаемся, делаем шашлыки, занимаемся спортом, читаем книги. Все как в мирной жизни. Почти...", – высказался украинский армеец.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе
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