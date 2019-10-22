"Свої кумедні приколи": як незвично український армієць долав воєнну рутину

"Дизайнер" – військовослужбовець Збройних сил України, молодший сержант, кулеметник. У складі 503-го батальйону морпіхів він нищить окупанта півтора роки, а загалом захищає Україну від російської збройної агресії на Донбасі з 2015-го.

Війна неабияк виснажує... Армієць розповів, яким незвичним способом долав воєнну рутину. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу: "Припинення війни можливе виключно силовим наступом, – щире інтерв'ю з морпіхом 503-го батальйону".

"У нас були свої кумедні приколи, які давали розраду на війні. Бо куди без гумору? Наприклад, я інколи одягав синю піжамку, яка всіх забавляла. Мені доводилось до друзів ходити через все село. Часто були обстріли, я носив бронік, аптечку, каску та інколи одягав цю піжамку. Іншим було забавно спостерігати, коли чувак в касці, броніку і цій одежині з аптечкою тулить по селу до хлопців. Ще у Водяному захотілось зробити бургери, і я їх зробив, і борщ також. З того часу із задоволенням практикуємо окопне меню. Як ми знімаємо напругу? Спілкуємось, робимо шашлики, займаємось спортом, читаємо книги. Усе як у мирному житті. Майже...", – висловився український армієць.

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